Муниципальных депутатов хотят привлечь к проверке новых велодорожек

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Мосгордума готова рассмотреть предложение велосообщества о привлечении муниципальных депутатов к процессу приемки новых велодорожек, сообщил M24.ru глава комиссии по законодательству, регламенту и процедурам Александр Семенников.

Соответствующая инициатива принадлежит координатору проекта "Общественный велоконтроль", руководителю движения "Русвелос" Петру Дворянкину. Предполагается, что муниципальные депутаты вместе с представителями велообщественности будут проверять качество велодорожки, а также соответствие готового объекта проекту.

"Это актуальная идея, которая заслуживает обсуждения, тем более что этот вопрос ставят сами пользователи велодорожек", - сказал Александр Семенников.

По его словам, в случае положительного решения изменения могут быть внесены в городской закон, регламентирующий полномочия муниципальных депутатов. При этом отдельный законопроект, связанный с велоинфраструктурой, в столице принимать не планируется.

Семенников добавил, что идея введения общественного контроля за соблюдением правил строительства велодорожек ранее была поддержана руководством департамента транспорта.

Как рассказал M24.ru Петр Дворянкин, к процессу проверки новых велодорожек необходимо привлекать как представителей велообщественности, так и муниципальных депутатов. "Участие муниципальных депутатов необходимо потому, что у них есть определенные административные рычаги и, соответственно, больше возможностей повлиять на ситуацию", - сказал собеседник.

Также, по мнению Петра Дворянкина, необходимо законодательно закрепить правило, что если готовая велодорожка не соответствует нормативам и на ней неправильно установлены знаки, то все просчеты в обязательном порядке должны быть устранены.

Кроме того, представители велосообщества предлагают проводить в городе мероприятия с целью развития велокультуры среди пешеходов, автомобилистов и велосипедистов. "Сейчас часто можно видеть, как по велодорожкам ходят люди, так не должно быть. Необходимо развивать велокультуру", - отметил Дворянкин.

Отметим, что сейчас строительством велодорожек в городе занимается департамент капитального ремонта, при этом проектная документация согласовываются с дептрансом.

В конце февраля в Госдуму был внесен законопроект, нацеленный на создание в РФ эффективной велоинфраструктуры, в том числе велодорожек и парковок для велосипедов. Формирование такой инфраструктуры предлагается отнести к компетенции органов местного самоуправления. Проектом вводятся в законодательство такие понятия, как "велодорожка", "велосипедная парковка", "место для постоянного хранения велосипеда".

Нормативы по велодорожкам В Российских строительных нормах по строительству велодорожек есть пункт, посвященный особенностям устройства велодорожек в Москве. В Российских строительных нормах по строительству велодорожек есть пункт, посвященный особенностям устройства велодорожек в Москве. Согласно этому пункту, ширина велосипедной полосы должна быть не менее 1,2 метра при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 метров при встречном движении. При этом ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 метра. Обязательный перечень элементов благоустройства велодорожек включает твердый тип покрытия, а также "элементы сопряжения поверхности велодорожки с прилегающими территориями". На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, необходимо предусматривать освещение, на рекреационных территориях - озеленение вдоль велодорожек. Насаждения вдоль велодорожки не должны сокращать ее габариты, высота свободного пространства над уровнем покрытия дорожки должна составлять не менее 2,5 метров. На трассах велодорожек в составе крупных рекреаций рекомендуется размещение пункта технического обслуживания.



Кроме того, Минтранс России подготовил проект постановления, предлагающий разрешить велосипедистам ездить по выделенным полосам для общественного транспорта.

По мнению разработчиков проекта, такое решение позволит повысить безопасность дорожного движения. В настоящее время велосипедисты могут использовать для движения только полосу, которая располагается слева от "выделенки", и оказываются зажаты между двумя полосами движения. Такое расположение на проезжей части является крайне опасным, считают авторы проекта.

Дарья Вениславичева