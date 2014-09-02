Полная расшифровка дебатов кандидатов от 15-го округа ("Москва 24")

Кандидаты в депутаты МГД от 15 округа представили свои программы

На телеканале "Москва 24" прошли дебаты кандидатов в Мосгордуму от 15-го избирательного округа. На радиостанции "Москва FM" дебаты можно будет услышать в записи в 22.30. Участие в них приняли Михаил Юрьев (ЛДПР), Вячеслав Душенко ("Справедливая Россия"), Максим Тимонин (КПРФ), Алексей Крапухин ("Яблоко"). M24.ru предлагает полную расшифровку раунда.

Избирательный округ № 15 Районы: Гольяново, Метрогородок, часть района Северное Измайлово Гольяново, Метрогородок, часть района Северное Измайлово Кандидаты: Душенко Вячеслав Владимирович

Родился в 1970 году, живет в Москве. Работает в ОАО КБ "МАСТ-БАНК". Занимает должность советника председателя правления. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Крапухин Алексей Игоревич

Родился в 1987 году, живет в Москве. Работает в "Российский студенческий союз – за права студентов и аспирантов". Занимает должность заместителя председателя. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Метельский Андрей Николаевич

Родился в 1968 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность заместителя председателя. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Тимонин Максим Анатольевич

Родился в 1978 году, живет в городском поселении Шаховская, Шаховской район, Московская область. Работает в Московской городской думе. Занимает должность помощника депутата В.А. Святошенко. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Чибирев Владимир Иванович

Родился в 1973 году, живет в Москве. Работает в ООО "Изобилие". Занимает должность генерального директора. Самовыдвиженец.

Шилов Станислав Александрович

Родился в 1985 году, живет в Москве. Работает в некоммерческом партнерстве "Центр досуга детей и молодежи "Творчество". Занимает должность заместителя генерального директора. Самовыдвиженец.

Юрьев Михаил Владимирович

Родился в 1978 году, живет в Москве. Работает в коллегии адвокатов города Москвы "Право". Занимает должность адвоката. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".



Ведущий: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва 24" – дебаты кандидатов в депутаты в Московскую городскую Думу. Напомню, что сами выборы пройдут в единый день голосования – 14 сентября. Пройдут они по мажоритарной системе, и впервые в Думе этого созыва будет представлено 45 человек, 45 депутатов.

Перед эфиром мы провели жеребьевку, в соответствии с ней сейчас и стоят кандидаты в нашей студии. Сейчас я всех представлю. Напомню, что в студии у нас кандидаты в депутаты по 15-му избирательному округу, это районы Гольяново, Метрогородок и часть района Северное Измайлово. Итак, представляю кандидатов. Сам тоже представлюсь: Илья Федоровцев. Здравствуйте еще раз.

Итак, начинаем. Михаил Юрьев, кандидат №1. Михаил, здравствуйте.

На "Москве FM" завершились дебаты кандидатов от 15-го округа

Михаил Юрьев: Добрый день.

Ведущий: Кандидат №2 – Вячеслав Душенко. Здравствуйте.

Вячеслав Душенко: Здравствуйте.

Ведущий: №3 – Максим Тимонин. Здравствуйте.

Максим Тимонин: Здравствуйте, уважаемые москвичи.

Ведущий: И №4 – Алексей Крапухин. Здравствуйте.

Алексей Крапухин: Здравствуйте.

Ведущий: Итак, еще раз вам напомню, уважаемые кандидаты, что вначале у каждого из вас есть по минуте вступительного слова: выражайте свою позицию, представляйте себя, свою программу. После этого перейдем уже непосредственно к раунду вопросов и ответов.

Итак, №1 – Михаил Юрьев. Михаил, прошу, ваша минута, ваше время.

Михаил Юрьев: Добрый день, уважаемые избиратели, добрый день, уважаемые москвичи. В первую очередь, говоря о моей программе, я хотел бы сказать одно: я полностью поддерживаю ту политику партии, которую я представляю в данной передаче, а именно ЛДПР. Полностью поддерживаю те политические моменты, на которые наша партия обращает свое основное внимание. А проблемы есть, проблемы большие, проблемы глобальные, и они характерны не только для нашего округа, по которому я являюсь кандидатом в депутаты, они характерны как для Москвы, для нашего любимого города, так и для всей нашей России. Проблемы основные: это проблемы ЖКХ, проблемы миграции, проблемы борьбы с преступностью, недостаточность строительства и отсутствие государственной программы по поддержке молодых и многодетных семей. Со всеми этими проблемами я намерен бороться, если стану депутат ом Московской городской Думы.

Ведущий: Отлично, спасибо. Это было вступительное слово, презентация от Михаила Юрьева. Мы идем дальше, кандидат №2 – Вячеслав Душенко. Вячеслав, прошу, ваше время.

Вячеслав Душенко: Здравствуйте. Я – Душенко Вячеслав Владимирович, родился 1 октября 1970 года в Москве на Преображенке. В четвертом классе мои родители получили квартиру в Гольянове, и с тех пор я житель данного микрорайона. Женат, воспитываю шестерых детей. Состою в партии "Справедливая Россия", являюсь членом бюро совета этой партии, московского.

Вообще, моя жизнь всегда была активной. С 17 лет я пошел работать на завод на Красной Пресне и уже через полгода был избран секретарем комсомольской организации этого завода. Старались делать какие-то хорошие дела.

К политике, наверное, всегда у меня было отношение очень далекое, но в 2007 году принял осознанное решение и вступил в партию "Справедливая Россия", пытаюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы принести пользу этому обществу.

Ведущий: Три секунды: это было ваше желание пойти в Мосгордуму? Или вас выдвинули?

Вячеслав Душенко: Нет, это было мое желание. И район был выбран тоже неслучайно.

Ведущий: Спасибо. Вступительное слово от Вячеслава Душенко. Идем дальше. Максим Тимонин – прошу.

Максим Тимонин: Здравствуйте, уважаемые москвичи, уважаемые избиратели. Я – выпускник Московского государственного университета имени Ломоносова, философского факультета. За свою жизнь я работал школьным учителем, преподавал политологию в Московском энергетическом институте.

В 2005 году вступил в Коммунистическую партию, потому что считаю, только эта партия – единственная не буржуазная партия парламентская в стране. И единственная, представленная здесь, способна повернуть страну на новый курс. Поэтому я пришел в партию и иду на выборы, чтобы реализовать на практике программные цели нашей партии по повороту страны новым курсом, лицом к простым людям, и построению на новой основе обновленного социализма.

Ведущий: Какие-то, может быть, конкретные пункты вашей программы еще успеете выразить.

Максим Тимонин: Что касается Москвы, то мои принципы заключаются в следующих пунктах: это самостоятельное развитие, то есть независимость от офисов крупных компаний; социальная справедливость и демократизация. Демократизация – имеется в виду обратная связь с народом, повышение обратной связи.

Ведущий: Спасибо. Это было вступительное слово от Максима Тимонина. И теперь самопрезентация от Алексея Крапухина. Прошу.

Алексей Крапухин: Здравствуйте, дорогие москвичи. Меня зовут Алексей Крапухин. Я родился в Москве, в семье коренных москвичей. Окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова. Выдвигаюсь от партии "Яблоко". Я более пяти лет уже занимаюсь общественной деятельностью: защищал многие дворы и скверы Москвы от точечной застройки; защищал объекты культурного наследия в Москве от сноса.

Я считаю, что нынешний состав Московской городской Думы ведет Москву к катастрофе: экологической, культурной, социальной, природной и так далее. Я считаю, что единственный вектор развития правильный Москвы – это европейский вектор. Москва должна приблизиться к тем благополучным европейским городам, где люди сами могут влиять на то, что происходит у них в городе. К сожалению, сейчас москвичи всех этих полномочий лишены.

Мало того, Москва сейчас фактически… Мы чувствуем себя жителями какой-то периферии Европы, а жители наших районов – Метрогородок, Северное Измайлово и Гольяново – находится и на периферии Москвы. Я считаю, что Москву нужно приближать к европейскому уровню жизни. Поэтому голосуйте за партию "Яблоко".

На канале "Москва 24" прошли дебаты кандидатов от 15 округа

Ведущий: Спасибо. Это было вступительное слово от Алексея Крапухина. Уважаемые кандидаты, сейчас мы переходим к раунду вопросов и ответов, пойдем, собственно, в том же порядке, в котором были вступительные слова. Итак, вопрос №1 задает Михаил Юрьев для Вячеслава Душенко. 30 секунд на вопрос, рекомендую все это время целиком использовать, выразить, возможно, подробно свою позицию, и минута будет на ответ. Прошу.

Михаил Юрьев: Вячеслав, хотелось бы узнать о ваших планах, если вы станете депутатом Московской государственной Думы, какие основные направления вашей деятельности? Куда вы приложите основные силы? Вообще свои? Какие вы видите основные проблемы в нашем городе, на чем вы хотели бы сосредоточить свое внимание?

Ведущий: Спасибо. Основные направления – и в городе, и в округе, соответственно, от которого вы идете на выборы. Прошу.

Вячеслав Душенко: Спасибо, Михаил. Прежде всего я, наверное, попытаюсь ответить нестандартно: проблемы, которые есть в городе и в округе, известны, их всегда называют, я попытаюсь сосредоточиться на помощи каждому конкретному человеку, который ко мне попытается…Итак, использовать тот ресурс, который мне даст возможность, если я буду выбран, потому что на самом деле жителей непосредственно тех районов, где у нас сейчас проходит голосование, будут интересовать конкретные приземленные вопросы. А участие в решении общих проблем, которые касаются всего города, я принимаю всегда активно, благодаря своей жизненной позиции.

Ведущий: 20 секунд осталось, и у вас еще оставалось время. Можете еще что-то спросить. Давайте тогда я спрошу. Вы говорите о конкретике, но какая есть, может быть, главная проблема вот именно в 15-м округе? Секунд 10-15 у вас.

Вячеслав Душенко: Главная проблема – надо слышать жителей, наверное, она такая.

Ведущий: Спасибо. Это был ответ от Вячеслава Душенко. Теперь, Вячеслав, вы задаете вопрос, отвечает Максим Тимонин. Прошу.

Вячеслав Душенко: Максим, скажите, пожалуйста, в данном предвыборном цикле впервые будет надомное голосование, которое будет довольно длительное, 10 дней практически. Вы считаете, есть ли опасность в этом периоде каких-то нюансов, которые могут быть сфальсифицированы?

Ведущий: Или, может быть, с вашего позволения дополню, вы как кандидат дополнительно за этим следите, например.

Максим Тимонин: Скажем так, я как кандидат и наша партия усматриваем в этом большую опасность, основываясь на своем богатом негативном опыте в многолетнем участии в выборах в Москве и по всей России. Мы не привыкли доверять действующей исполнительной власти и поэтому принимаем меры и через наших представителей в Московской городской избирательной комиссии и окружной, чтобы поставить этот процесс под контроль.

Ведущий: Еще есть время, можете дополнить свой ответ. Давайте основные три проблемы назовите в 15-м избирательном округе, в котором вы баллотируетесь.

Максим Тимонин: Я могу сказать, одна из основных проблем – это, конечно, высокая уличная преступность. Этот район печально знаменит. Дальше – отсутствие собственного метро. Гольяново удален от "Щелковской", и многие люди, особенно по Красноярской улице и дальше, считают, что должна быть проложена ветка метро, тем более в советское время проект существовал.

Ведущий: Спасибо, понятен ответ. Итак, Максим, теперь вы задаете вопрос для Алексея Крапухина, прошу.

Максим Тимонин: Алексей, одна из наших партийных задач в Москве – это самостоятельное развитие города, что предусматривает сохранение и развитие собственной промышленности, хотя многие заводы вывозят за пределы города либо разоряются-закрываются. А ведь это, например, и возможность студентам, закончившим вузы, работать по специальности, а вы представитель студенческого союза. Вы поддерживаете инициативу КПРФ по укреплению своего производства в городе?

Ведущий: Спасибо. Прошу, минута.

Алексей Крапухин: Да, вы знаете, я считаю, что все-таки экологически чистое производство в Москве нужно сохранять, конечно, грязное нужно выводить и вводить очень серьезные штрафы для тех производств, которые нарушают экологические наши нормы законодательства. У нас есть сейчас присоединенные территории Новой Москвы. Многие, как и я, считают, что это была авантюра по присоединению новых территорий, однако там можно развивать ту же самую промышленность, где будут получать рабочие места жители Москвы. К сожалению, действительно, в Москве студенту, выпускнику вуза, практически невозможно сейчас устроиться на работу – везде требуют опыт работы, это очень сложно. А вот создание новых рабочих мест, я считаю, что это должна быть задача и правительства, и депутаты Московской городской Думы тоже должны лоббировать проекты по созданию новых рабочих мест для молодежи.

Ведущий: А вы, если станете депутатом, что будете делать в этом направлении?

Алексей Крапухин: Я считаю, что необходимо ввести квоты. Я против обязательного распределения на предприятия, потому что эта система пагубная. Но я считаю, что нужно ввести квоты с тем, чтобы в каждом предприятии был определенный процент, для того чтобы принять молодых людей к себе на работу, выпускников вузов и техников.

Ведущий: Спасибо, Алексей. И теперь вы задаете вопрос для Михаила Юрьева, завершая наш круг. Прошу.

Алексей Крапухин: Здравствуйте, Михаил. За последние годы (у нас один кандидат не пришел, который сейчас находится в Московской городской Думе) Москва дошла фактически до катастрофы. Москва за эти три срока задыхается в пробках, основные проблемы нашего района не решаются – проблема автовокзала, проблема преступности, все только ухудшается. Благоустройства нет. Недавно провели благоустройство пешеходной зоны за 18 миллионов рублей. Как вы считаете, что нужно сделать депутату, чтобы решить эти проблемы?

Ведущий: Спасибо. Прошу.

Михаил Юрьев: Прежде всего, став депутатом, я буду бороться за одно – за прозрачность действий самой власти. Каждый власть имущий должен быть ответственным за те поступки, которые он совершает. Поэтому здесь получается, что одна проблема глобальная и глобальная всегда – это коррупция, гигантский уровень коррупции. Вы уже сказали, что, да, не пришел человек, представлявший партию власти. Хотел сказать о другом. За все пять созывов в Московской городской Думе не было депутата от ЛДПР. Мы в свою очередь выражаем крайнее возмущение этим фактом и уверены, что депутатов от ЛДПР просто не хотят пускать в Московскую городскую Думу, потому что они реально ведут некую борьбу за свои права, за права своих избирателей и отстаивают их на всех этапах. Видимо, с этим связано. А борьба с коррупцией – это основной вектор моей деятельности. Я считаю, что, если мы победим коррупцию, мы станем великим и счастливым городом.

Ведущий: Спасибо. Это был ответ от Михаила Юрьева. Уважаемые кандидаты, у нас осталось время еще на один круг вопросов и ответов, давайте пойдем в обратном порядке. Итак, это означает, что, Алексей, сейчас вы задаете вопрос для Максима Тимонина, прошу.

Алексей Крапухин: Максим, в Москве сейчас идет объединение поликлиник, школ, медицинские учреждения переводятся на самоокупаемость. И совсем последняя инициатива – у нас станут платными в школе продленки. Все это действия партии власти планомерные – на коммерциализацию всего и вся в городе Москве. Как вы считаете, как необходимо бороться за то, чтобы увеличивать количество бесплатных услуг для москвичей? Или вы не согласны?

Максим Тимонин: Спасибо за вопрос. Это именно та тема, которая близка нашей партии, партии, борющейся за социальную справедливость. Я считаю, что это объединение поликлиник, коммерциализация медицинского обслуживания и образования – это, скажем так, черная метка власти. Они разогнались с этой темой в 90-е и никак не могут остановиться. Пора это прекращать жестко, в том числе законодательно. Должны быть разработаны законы, которые пресекают и ставят под контроль эти процессы. Ни в коем случае нельзя допускать введения норм, которые так или иначе вытягивают деньги из карманов жителей. Образование, медицинское обслуживание должно быть доступно и бесплатно. Вот мой тезис, на котором я стою.

Ведущий: У вас остается время, тогда я дополню вопрос Алексея. Он конкретно сказал про платные продленки в школах – это федеральная инициатива. Предположим, вы победили на выборах в Московскую городскую Думу, стали депутатом. Как вот на этом посту вы попытаетесь изменить?

Максим Тимонин: Я попытаюсь инициировать законодательную инициативу на федеральном уровне.

Ведущий: Спасибо, ответ понятен. Максим, теперь вы задаете вопрос для Вячеслава Душенко.

Максим Тимонин: Всем известно, что в Москве, и в частности в районе, одной из проблем является уровень коррупции. Не кажется ли вам, что власть часто сама создает коррупционные поводы, как, например, известная коммерциализация ЖКХ. Была это государственная система, теперь отдана на откуп частным компаниям, управляющим и так далее, что открывает большой путь для манипуляции и наживы.

Ведущий: Спасибо. Прошу.

Вячеслав Душенко: Практически в вопросе был ответ. Я полностью согласен с такой формулировкой. Но в данном случае речь даже не идет о том, коррупция в сфере ЖКХ или еще где-то. Ситуация такая, что сейчас в Москве она действительно слишком далеко зашла, и менять эту ситуацию нужно. Я считаю, что менять ее надо правильно и можно это сделать на выборах, поэтому если придет большое количество людей, проголосуют за изменения, значит, у нас будет другая власть, и, соответственно, будем с нее требовать.

Ведущий: У вас осталось время. Опять же, я дополню этот вопрос. Я люблю больше конкретики. В данном случае на конкретных дебатах мы говорим о 15-м избирательном округе и тема у нас ЖКХ. Можете какие-то точки обозначить в этом округе сильно проблемные именно по теме ЖКХ?

Вячеслав Душенко: Гольяново – одна проблемная большая точка. Управляющая компания, которая очень мощная, сконцентрировала в себе практически все ресурсы, все проблемы там.

Ведущий: И еще, просто я много времени на вопрос потратил. Хорошо, предположили, вас выбрали, вы стали депутатом. И что делать с УК "Гольяново"? Попытаетесь закрыть?

Вячеслав Душенко: Прежде всего люди. Прежде всего люди.

Ведущий: Спасибо. Спасибо, Вячеслав, теперь вы задаете вопрос, мы идем дальше, для Михаила Юрьева. Прошу. 30 секунд, минута.

Вячеслав Душенко: Михаил, у нас с Коммунистической партией и с гражданскими активистами и в Гольянове, и вообще в востоке, так как я отвечаю за формирование избирательных комиссий, было сформировано очень серьезное представительство наблюдателей и членов комиссии с правом решающего голоса. Максим знает об этом. Дело в том, что мы уже давно объединились и уже несколько предвыборных циклов ведем эту работу. Готовы ли вы к ней подключиться?

Ведущий: Спасибо. Прошу.

Михаил Юрьев: Да, готов, готов. И я хотел на этом сосредоточить свое обращение, в заключительном слове обращаясь к избирателям, я просил бы об одном: приходите на выборы, обязательно идите на выборы. Исполните свой гражданский долг, проголосуйте. Это в свою очередь не даст возможности нечистоплотным людям каким-либо образом фальсифицировать результаты выборов, исключить факты мошенничества, подложных избирательных бюллетеней, так называемых каруселей, когда люди, зная, что данный человек не придет, предоставляют право поставить отметку в бюллетене какому-то иному лицу. Приходите на выборы, давайте бороться с этим вместе. Давайте сделаем так, чтобы в Московской городской Думе были люди, которые не хотят там быть, потому что они зарабатывают, а хотят там быть, потому что они могут решить какие-то вопросы, связанные с жизнью нашей страны и нашего города. Давайте постараемся, и, я думаю, мы это сделаем.

Ведущий: Спасибо, Михаил. Теперь время ваше задавать вопросы для Алексея Крапухина.

Михаил Юрьев: Алексей, в моем предыдущем вопросе и содержалось все-таки то, что я хотел у вас спросить. Сама проблема фальсификации выборов вообще в Гольянове, в 15-м нашем любимом округе избирательном, она есть? Как-то, может быть, мы вместе выработаем пути, по которым пойдем и не допустим этого?

Ведущий: Готовы ли сотрудничать?

Алексей Крапухин: Да.

Ведущий: Спасибо, прошу.

Алексей Крапухин: Я готов, конечно, к сотрудничеству. У меня тоже сформирован корпус наблюдателей, охвачены все избирательные участки района Гольяново наблюдателями и членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса, поэтому, мне кажется, надо как-то объединить усилия. Действительно, этот же корпус наблюдателей на прошлых мэрских выборах очень хорошо отработал, и у кандидата от партии власти, опять же, был очень небольшой процент. Я хочу сказать, что фальсификации все равно возможны, и я хочу сказать, призвать избирателей также: приходите на избирательные участки, потому что фальсификаций не будет, если вы придете массово, если вы проголосуете за будущее, за благоустроенные районы нашего Восточного округа.

Ведущий: Спасибо. 20 секунд осталось. Алексей, тогда я вам еще задам вопрос. Во вступительном слове вы говорили, что хотите, чтобы Москва была как европейский город.

Алексей Крапухин: Да.

Ведущий: Это что значит?

Алексей Крапухин: Я, во-первых, хотел бы сказать, что в европейских городах очень хорошо развито местное самоуправление. В Москве практически муниципалитеты, муниципальные советы лишены полномочий. Все полномочия переданы управе – управляющие и бюджетные полномочия. Я считаю, необходимо ликвидировать управы и префектуры и предоставить жителям Москвы возможность решать, что будет у них во дворе.

Ведущий: Перераспределить полномочия. Спасибо. Уважаемые кандидаты, у нас сейчас время для заключительного слова. На экранах мы видим, что по 45 секунд осталось, тогда мы ровно укладываемся. Итак, идем ровно в том же порядке. Михаил Юрьев, прошу, ваше финальное слово, пожалуйста.

Михаил Юрьев: В финальном слове я хотел бы сказать об одном. В уходящей Думе V созыва представлено было 35 депутатов, из которых 32 – представители партии власти. Дорогие москвичи, проанализируйте, посмотрите, как за время действия данного созыва Московской городской Думы изменилась ваша жизнь. В чем она стала лучше, в чем ухудшилась? Подумайте и сделайте свой выбор. Придите на выборы обязательно и проголосуйте. Проголосуйте сердцем, и тогда, может быть, мы совместными усилиями сможем что-то изменить, а для этого надо, чтобы в Московской городской Думе были представлены все партии. Я как кандидат от ЛДПР обещаю, что буду бороться за ваши права в полном объеме.

Ведущий: Спасибо. Заключительное слово от Михаила Юрьева. Теперь, Вячеслав Душенко, прошу, ваше время.

Вячеслав Душенко: Прежде всего хочу сказать, что политикой сейчас стало заниматься модно и интересно. Молодежь идет, это хорошо. Этот процесс очень положителен. Но надо же понимать, что от каждого конкретного человека зависит много на месте. И на своем, на муниципальном уровне надо пытаться сделать то, что, может быть, будет полезно каждому конкретному жителю. У меня есть общественная приемная, мы ведем прием регулярно, пытаемся помогать людям, которые к нам обращаются. Конечно, пока у меня нет административного ресурса, который присущ исполнительной и законодательной власти, но ситуация в Москве изменилась. Я уверен, что у нас есть рычаги, которые помогут заставить их работать.

Ведущий: Спасибо. Заключительное слово от Вячеслава Душенко. Идём дальше, Максим Тимонин, прошу, ваше время.

Максим Тимонин: Уважаемые москвичи, власти в Москве нужен новый курс. Что представляет сейчас наш город? Наш город из центра научного, промышленного, культурного все больше и больше превращается в город посредников, торгашей и риелторов. Эту ситуацию нужно менять. Компартия выдвигает следующие принципы построения нового города – это самостоятельность, опора на реальное обновленное производство. Нужно немедленно прекратить вывод предприятий из города, этим решается вопрос функциональной безработицы. Необходимо обеспечить социальную справедливость, а также демократизацию. Голосуйте за КПРФ.

Ведущий: Спасибо. Максим Тимонин – заключительное слово. И теперь финал от Алексея Крапухина.

Алексей Крапухин: Здравствуйте, дорогие москвичи, я, как и вы, каждый день сталкиваюсь с теми же проблемами, с которыми сталкиваетесь вы, точно так же задыхаюсь от московского воздуха грязного. Точно так же каждый день прохожу с закрытыми глазами мимо Щелковского автовокзала, потому что власть не наводит порядок там. Точно так же живу в доме, где долгие годы не проводился капитальный ремонт. К сожалению, московские власти не хотят решать эти проблемы. Воровская сфера ГБУ "Жилищник", отсутствие нормальных досуговых, культурных и спортивных центров. Нынешний состав Московской городской Думы не способен решить эти проблемы. Я уже больше пяти лет занимаюсь проблемами москвичей, успешно их решаю. Поэтому я призываю вас проголосовать за того кандидата, который на деле решает реально проблемы москвичей. Я знаю Москву и помогаю москвичам. Голосуйте за "Яблоко".

Ведущий: Спасибо. Финальное слово от Алексея Крапухина. Уважаемые кандидаты, желаю вам удачи в оставшийся период предвыборной борьбы и непосредственно на самих выборах, конечно, всем удачи. Спасибо, что вы пришли к нам в студию, потому что не все на это решаются, не все приходят. Я напомню, что 14 сентября, в единый день голосования, – выборы в Московскую городскую Думу. У нас сегодня прошли дебаты кандидатов по 15-му избирательному округу. А следующий раунд дебатов на канале "Москва 24" завтра, в 15:30.