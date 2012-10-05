Аварийная служба "Мосгаз"

Управление Аварийно-восстановительных работ ГУП "Мосгаз"

Телефоны: 8 (495)621-51-57, 04

В Зеленограде с мобильных телефонов: 8(916)205-13-27

Адрес: Москва, Мрузовский переулок, дом 11

Вызывать аварийную службу "Мосгаза" необходимо, если вы чувствуете запах газа в помещении или на газопроводе или газовом оборудовании произошла авария.

"Мосгаз" предупреждает, что запрещено:

• Самовольно газифицировать квартиру

• Пользоваться неисправными газовыми плитами и водонагревателями

• Применять открытый огонь для обнаружения утечки газа

• Хранить дома баллоны со сжиженным газом