Москва онлайн покажет, какие профессии будут в городе будущего

С 17 по 22 июля в парке "Зарядье" пройдет Moscow Urban Forum 2018. В этом году форум будет посвящен созданию мегаполиса будущего. Отечественные и иностранные эксперты в области экономики, экологии, бизнеса, архитекторы и технологий расскажут о достижениях последних десятилетий и новейших разработках по улучшению жизни больших городов.

В рамках программы 18 июля состоится дискуссия по теме – "Новые ремесленники. Какие профессии (не) нужны городам будущего?"

Новые технологии, социально-демографические изменения, экологические и управленческие вызовы – эти факторы влияют на востребованность конкретных специальностей и навыков. Одна из главных страшилок рынка труда – автоматизация. В ближайшие 20 лет в развитых странах около 45% рабочих мест заменят роботы. Это касается и "белых воротничков". Также будут возникать новые профессии на стыке гуманитарных и технологических дисциплин. Например, дизайнеру виртуальных миров нужно будет обладать знаниями архитектора, геймдизайнера и психолога.

Участники дискуссии обсудят:



Насколько существенные изменения рынка труда нас ожидают?

Какие новые профессии станут востребованными в городах будущего?

Как готовить новые поколения к новым реалиям профессиональной жизни?

генеральный директор "Орбита капитал партнерз" Евгений Кузнецов;

министр правительства Москвы Владимир Петросян;

директор лаборатории Senseable City Lab (MIT) Карло Ратти;

генеральный директор QIWI Сергей Солонин;

исполнительный директор NewCities Себастьян Тюрбо;

директор Центра инновационных технологий, Институт Брукингса Даррелл Уэст;

руководитель Universal University Екатерина Черкес-заде.