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12 июля 2018, 14:13

Москва онлайн покажет, какие профессии будут в городе будущего

Moscow Urban Forum трудоустройство работа

С 17 по 22 июля в парке "Зарядье" пройдет Moscow Urban Forum 2018. В этом году форум будет посвящен созданию мегаполиса будущего. Отечественные и иностранные эксперты в области экономики, экологии, бизнеса, архитекторы и технологий расскажут о достижениях последних десятилетий и новейших разработках по улучшению жизни больших городов.

В рамках программы 18 июля состоится дискуссия по теме – "Новые ремесленники. Какие профессии (не) нужны городам будущего?"

Новые технологии, социально-демографические изменения, экологические и управленческие вызовы – эти факторы влияют на востребованность конкретных специальностей и навыков. Одна из главных страшилок рынка труда – автоматизация. В ближайшие 20 лет в развитых странах около 45% рабочих мест заменят роботы. Это касается и "белых воротничков". Также будут возникать новые профессии на стыке гуманитарных и технологических дисциплин. Например, дизайнеру виртуальных миров нужно будет обладать знаниями архитектора, геймдизайнера и психолога.

Участники дискуссии обсудят:

  • Насколько существенные изменения рынка труда нас ожидают?
  • Какие новые профессии станут востребованными в городах будущего?
  • Как готовить новые поколения к новым реалиям профессиональной жизни?

За круглым столом встретятся:
  • генеральный директор "Орбита капитал партнерз" Евгений Кузнецов;
  • министр правительства Москвы Владимир Петросян;
  • директор лаборатории Senseable City Lab (MIT) Карло Ратти;
  • генеральный директор QIWI Сергей Солонин;
  • исполнительный директор NewCities Себастьян Тюрбо;
  • директор Центра инновационных технологий, Институт Брукингса Даррелл Уэст;
  • руководитель Universal University Екатерина Черкес-заде.

Смотрите 18 июля трансляцию дискуссии в 15:45 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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