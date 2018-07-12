Москва онлайн покажет, какие профессии будут в городе будущего

С 17 по 22 июля в парке "Зарядье" пройдет Moscow Urban Forum 2018. В этом году форум будет посвящен созданию мегаполиса будущего. Отечественные и иностранные эксперты в области экономики, экологии, бизнеса, архитекторы и технологий расскажут о достижениях последних десятилетий и новейших разработках по улучшению жизни больших городов.
В рамках программы 18 июля состоится дискуссия по теме – "Новые ремесленники. Какие профессии (не) нужны городам будущего?"
Новые технологии, социально-демографические изменения, экологические и управленческие вызовы – эти факторы влияют на востребованность конкретных специальностей и навыков. Одна из главных страшилок рынка труда – автоматизация. В ближайшие 20 лет в развитых странах около 45% рабочих мест заменят роботы. Это касается и "белых воротничков". Также будут возникать новые профессии на стыке гуманитарных и технологических дисциплин. Например, дизайнеру виртуальных миров нужно будет обладать знаниями архитектора, геймдизайнера и психолога.
Участники дискуссии обсудят:
- Насколько существенные изменения рынка труда нас ожидают?
- Какие новые профессии станут востребованными в городах будущего?
- Как готовить новые поколения к новым реалиям профессиональной жизни?
За круглым столом встретятся:
- генеральный директор "Орбита капитал партнерз" Евгений Кузнецов;
- министр правительства Москвы Владимир Петросян;
- директор лаборатории Senseable City Lab (MIT) Карло Ратти;
- генеральный директор QIWI Сергей Солонин;
- исполнительный директор NewCities Себастьян Тюрбо;
- директор Центра инновационных технологий, Институт Брукингса Даррелл Уэст;
- руководитель Universal University Екатерина Черкес-заде.
Смотрите 18 июля трансляцию дискуссии в 15:45 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.