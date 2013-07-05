Фото: ИТАР-ТАСС

Пилот Mercedes-Benz Ральф Шумахер примет участие в шоу Moscow City Racing, которое пройдет 20 и 21 июля на традиционной трассе "под стенами Кремля".

Немецкий гонщик приедет в преддверии российского этапа DTM – одной из самых престижных кузовных гонок в мире. Помимо Шумахера, там будет трое других участников кузовной серии - немец Майк Рокенфеллер, француз Адриен Тамбэ (Audi), а также британец Энди Приоль из BMW.

Младший брат семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера со своими "коллегами" устроит пресс-конференцию, автограф-сессию, а потом они устроят показательные выступления самых быстрых кузовных машин в мире.

DTM (нем. - Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft) - немецкий чемпионат по кузовным гонкам. Сегодня это один из наиболее популярных международных чемпионатов. Российский этап пройдет на трассе около деревни Шелудьково Волоколамского района со 2 по 4 августа.