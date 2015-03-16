В столице организуют курсы для родителей зависимых от компьютера детей

Фото: M24.ru

В Морозовской больнице весной этого года откроются курсы для родителей, чьи дети страдают компьютерной зависимостью, сообщает Агентство "Москва".

"Мы планируем открыть школу, проводить занятия и распространять информацию для родителей, чьи дети страдают компьютерной зависимостью", – приводит агентство слова главы неврологического отделения консультативно-диагностического центра больницы Ирины Щедеркиной.

По ее словам, сейчас идет набор первой группы родителей, желающих пройти курс обучение. При этом найти мотивированных родителей достаточно сложно, отметила Щедеркина.

"Часто родитель настроен, в первую очередь, сделать все, чтобы ребенок от него отстал, а не книжку ему почитать, поиграть, пообщаться. Вместо этого он ему дает суррогат своей любви, успокаивает игрушкой на телефоне, заменяя свою ласку и тепло экраном", – сказала специалист.

На базе Морозовской больницы сейчас работает медико-психологический семейный центр, специалисты которого занимаются проблемой компьютерной зависимости. Услуги центра не входят в систему ОМС и оказываются платно, за исключением малоимущих и многодетных семей.

Что такое компьютерная зависимость? Компьютерная зависимость – это патологическое пристрастие человека к работе или проведению времени за компьютером. Впервые о компьютерной зависимости заговорили в начале 80-х годов американские ученые. Среди родственных зависимостей – интернет-зависимость и игромания, связанные с проведением длительного времени за компьютером.



Основные признаки компьютерной зависимости у подростка:

десоциализация, эмоциональное отчуждение;

стремление во что бы то ни стало заполучить доступ к компьютеру;

потеря интереса к другим сторонам жизни;

снижение успеваемости;

частые перемены настроения;

оппозиционность по отношению к родителям;

ухудшение памяти и внимания;

лживость;

появление фобий;

болезненная реакция на критику.

"Мы все от чего-либо зависимы, это нормально. Другое дело, когда зависимость управляет нами, а не мы ею. Тогда это болезнь ", – поясняет психолог Ангелина Могилевская.

По ее словам, в появлении компьютерной зависимости виноваты родители, поэтому их надо обучать. "Родители часто сажают ребенка за компьютер, дают ему планшеты с играми, для того чтобы он им не мешал. Раньше детей отправляли гулять на улицу, теперь родители боятся это делать, поэтому компьютер – это палочка-выручалочка. Однако ребенка можно "подсадить" на компьютер, как на наркотик", – сказала Могилевская M24.ru.

Психолог считает, что в школе, которая создается при Морозовской больнице, нужно настраивать родителей на позитивный лад, не вешать ярлыков и не озвучивать диагнозов. Сейчас детей, страдающих компьютерной зависимостью, обычно ведут к клиническим психологам, а в более запущенных случаях – к психиатрам. "Врачи ставят диагноз, выявляют степень зависимости, зачастую назначают детям антидепрессанты. При этом имеет место запугивание", – говорит Ангелина Могилевская.