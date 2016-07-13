Футболист Павел Мамаев пропал после кутежа в Монако

Фото: instagram.com/mamaev17

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев скрывается от общественности после скандального инцидента в Монте-Карло. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды". Накануне Мамаев отказался принести публичные извинения за кутеж в Монако.

По сообщениями СМИ, футболист продолжает тренироваться с дублирующим составом клуба. Во второй команде "Краснодара" он будет работать еще как минимум две недели.

В прошлую пятницу состоялась пресс-конференция нападающего "Зенита" Александра Кокорина, где он извинился за скандальную вечеринку в Монако. Футболист заявил, что не имеет отношения ни к шампанскому, ни к потраченным суммам, ни к тому, что на вечеринке поставили гимн России.

Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой Павел Мамаев и Александр Кокорин отдыхают в клубе в Монако. На кадрах было видно, как под звуки российского гимна к столу с футболистами принесли бутылки дорогого шампанского. По приблизительным подсчетам, общая стоимость спиртного составила около 250 тысяч евро.

В результате руководство российских футбольных клубов "Краснодар" и "Зенит" решило оштрафовать спортсменов и перевести их в дублирующие составы.