Москвичи поделятся впечатлениями о работе центров госуслуг "Мои документы"

Центрам госуслуг "Мои документы" в августе исполняется 5 лет. В связи с этим центры предлагают жителям столицы оценить их работу за прошедшие годы, ответив на вопросы, что и как изменилось в городе за это время. Комментариями можно поделиться на официальных страницах центров в соцсетях "ВКонтакте", Facebook или Instagram, сообщает mos.ru.

Всего на данный момент в Москве работают 123 центра "Мои документы", которые ежедневно принимают более 70 тысяч горожан. Среднее время приема в центрах составляет всего три минуты и только один из двух тысяч посетителей ждет дольше 15 минут, положенных по нормативу.

Чтобы сделать ожидание более комфортным, посетителей в центрах госуслуг угощают бесплатным кофе. Кроме того, центры "Мои документы" являются единственными в мире центрами госуслуг, которые работают семь дней в неделю с 08:00 до 20:00.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2017 года центры "Мои документы" начнут выдавать гражданам общегражданские и заграничные паспорта, а так же водительские удостоверения. Помимо удостоверений личности кабмин включил в список услуг бесплатное информирование налогоплательщиков и выдачу справки о наличии или отсутствии наказания за употребление наркотиков без назначения врача.