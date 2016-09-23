Релиз оперы Моцарта "Дон Жуан" в версии Теодора Курентзиса состоится в ноябре

Фото: facebook.com/pg/currentzis

Заключительная часть трилогии опер Моцарта – да Понте "Дон Жуан" в исполнении Теодора Курентзиса и оркестра musicAeterna – выйдет 4 ноября на лейбле Sony Classical. Ряд музыкальных сервисов, включая iTunes, предлагает альбом для предзаказа. Об этом сообщаются на странице Пермского театра оперы и балета в соцсети.

"Дон Жуан" – последняя составляющая масштабного проекта, инициированного Курентзисом в Перми. На СD выпущены все три оперы, написанные Моцартом на либретто Лоренцо да Понте. Во время работы над диском был снят документальный фильм "Курентзис – бунтарь классики" (копродукция немецкой телекомпании Deutsche Welle, ZDF/Arte, Bernhard Fleischer Moving Images и Sony Music). Мировая премьера двухсерийной картины состоялась в рамках Всемирного кинофестиваля в Монреале 31 августа. Съемки проходили в Перми, а также на гастролях оркестра MusicAeterna в немецком Дортмунде.

В начале ноября дирижер представит еще один моцартовский шедевр – "Похищение из сераля" в Цюрихской опере. Партию Констанцы исполнит Ольга Перетятько, Бельмонта – словацкий тенор Павол Бреслик. Чуть ранее, в первых числах октября Курентзис выступит с камерным оркестром Camerata Salzburg и пианистом Александром Мельниковым в Линце и Вене. В программе концерта "Зигфрид-идиллия" Вагнера, Симфония №4 Мендельсона и Первый фортепианный концерт Бетховена.