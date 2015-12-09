Строительство парламентского центра начнут в 2016 году

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Перенос финального этапа конкурса на проект парламентского центра в Нижних Мневниках не повлияет на сроки начала строительства, сообщает Агентство "Москва".

По словам председателя комиссии Госдумы по строительству парламентского центра Владимира Ресина, сроки строительства останутся прежними. Возведение парламентского центра должны начать в 2016 году, а закончить – в 2019 году.

"Окончательное голосование и финал конкурса состоятся в декабре", – уточнил депутат.

Напомним, финальный этап конкурса на проект парламентского центра в Москве был перенесен на неопределенную дату.

"Москва в деталях": Создание московского парламентского центра

Он должен был состояться 27 ноября, но дату проведения перенесли по неизвестным причинам.

Под комплекс для Госдумы и Совета Федерации отведен участок площадью 17,1 гектара. Согласно техническому заданию на проектирование, общая площадь зданий составит 345 тысяч квадратных метров. Сам Парламентский центр займет 328 тысяч квадратных метров. При этом высота здания может достигнуть 75 метров.

Госдума в комплексе займет 135 тысяч квадратных метров, а Совет Федерации – 74 тысячи квадратных метров. Кроме того, в состав комплекса войдут парламентская библиотека и еще более 100 тысяч квадратных метров "помещений для совместной работы обеих палат".