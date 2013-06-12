На пачках сигарет вскоре появятся "устрашающие" картинки

На пачках сигарет появятся устрашающие картинки

12 июня вступает в силу приказ Минздрава, согласно которому на пачках сигарет будут печатать устрашающие картинки. Они без слов должны рассказать о страшных последствиях курения. На прилавках новые пачки появятся примерно через месяц.

Картинки будут размещаться с тыльной стороны и занимать не менее 50-ти процентов упаковки. На лицевой стороне будет большая надпись: "Курение убивает".

Сами рисунки предоставил Минздрав Казахстана. Ведомство, в свою очередь, использовало таиландские и бразильские картинки, доказавшие свою эффективность. Ранее изображения были опубликованы на сайте Министерства здравоохранения – это фотографии болезней курильщиков, обведенные в черную рамку. Вместо привычных "Курение убивает" на пачках сигарет появятся надписи: "Зависимость", "Импотенция", "Недоношенность", "Ампутация", "Мертворождение", "Онкозаболевание", "Самоуничтожение" и другие.

По словам директора департамента охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздрава Марины Шевыревой, после 12 июня в обороте могут находиться как упаковки сигарет с "устрашающими" изображениями, так и без них, если у этой продукции еще не истек срок декларации. По истечении срока она должна будет выпускаться в соответствии с новым стандартом.

Напомним, 1 июня в России вступил в силу антитабачный закон, предусматривающий запрет на курение в общественных местах. При этом поправки в Административный кодекс, устанавливающие величину штрафов за нарушения, пока не приняты. Поэтому пока курильщикам наказание не грозит.