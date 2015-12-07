Пьяным водителям хотят завести историю болезни

Минздрав предложил вести истории болезней пьяных водителей

Министерство здравоохранения обяжет водителей, задержанных за пьянство за рулем, постоянно наблюдаться у специальных врачей и проходить реабилитацию в больницах. Права таким автолюбителям вернут только в случае "чистых" анализов и пройденных обследований. Кровь пьяным автовладельцам придется сдавать раз в три месяца.

"Речь в данном законе идет абсолютно обо всех нарушителях. Логичней было бы направлять на учет водителей, которые неоднократно попадались за рулем, или совершили ДТП", – рассказал автоюрист Сергей Радько в эфире радиостанции "Москва FM".

По его словам, новая инициатива не принесет ожидаемых результатов, так как, сдавая анализы раз в три месяца, систему можно с легкостью обойти.

Нетрезвых водителей могут обязать обращаться в наркодиспансер

Напомним, в сентябре первый вице-премьер Игорь Шувалов предложил ужесточить ответственность за нетрезвую езду вплоть до изъятия автомобиля. Помимо этого, в Минюсте разработали законопроект, в котором предлагается помещать автомобили нетрезвых водителей на штрафстоянку до уплаты штрафа.

Добавим, что сейчас штрафы за употребление спиртного за рулем доходят до 30 тысяч рублей. Также водителя могут лишить прав на срок от 1,5 до 2 лет.

С 1 июля 2015 года за повторное задержание в нетрезвом виде в течение года (или за повторный отказ от медицинского освидетельствования ) наказание становится уголовным. В этом случае водителю будет грозить лишение прав на 3 года, штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы до двух лет.