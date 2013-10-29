Руководство НИИ при Минобороны заподозрили в хищении 500 млн рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Бывший гендиректор подведомственного Минобороны ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления" Андрей Бельтов и его заместитель Дмитрий Островский подозреваются в хищении 500 миллионов рублей.

Следствием установлено, что в течение двух месяцев 2013 года Бельтов и Островский, оформляя подложные документы при исполнении государственных контрактов, перечислили 500 миллионов рублей на счета аффилированных юридических лиц, в том числе в США.

"В ходе проведения неотложных следственных действий изъята документация, свидетельствующая об их преступной деятельности, а также обнаружено более 20 миллионов рублей", - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По ходатайству следствия Бельтов и Островский заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере".