"Преемнику" Евгении Васильевой предъявлено обвинение в получении взятки

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Следователи СК предъявили обвинение "преемнику" Евгении Васильевой – замглавы департамента имущественных отношений Минобороны Александру Горшколепову, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, ему может грозить до 15 лет колонии со штрафом в размере 70-кратной суммы взятки.

По версии правоохранителей, в 2013 году Горшколепов за содействие в назначении на должности в ведомстве получил около 2 миллионов рублей. Кроме того, ему и его родственникам были оплачены некие услуги на сумму свыше миллиона рублей.

В СКР отмечают, что преступление было выявлено при содействии Минобороны. Горшколепов в настоящее время находится под стражей.

Напомним, Евгения Васильева является главной фигуранткой "дела Оборонсервиса". По версии следствия, она, будучи главой департамента имущественных отношений МО, выбирала наиболее ликвидные объекты недвижимости, акции и другое имущество ОАО "Оборонсервис" и продавала их по заниженной цене. Общий ущерб оценивается в 3 миллиарда рублей.

В ходе следственных мероприятий у бывшей чиновницы была изъята коллекция картин, 3,5 миллиона рублей наличными, более тысячи ювелирных изделий и наручные часы на 127 миллионов рублей. Также были арестованы шесть объектов недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, банковский счет на сумму в 25 миллионов рублей и счета подконтрольных ей организаций на сумму более 300 миллионов рублей.

Однако суд не счел необходимым назначить Васильевой меру пресечения в виде содержания под стражей. Поэтому она ожидает оглашения приговора в семикомнатной квартире в центре Москвы.

По мнению следователей, Васильева намеренно ввела Сердюкова в заблуждение, продавая государственную собственность по заниженным ценам. Сама Васильева убеждает СК в том, что все сделки совершались по личным указаниям Сердюкова, однако следователи обнаружили в документах только одну подпись бывшего министра.