Телеканал "Звезда" может остаться в эфире

Николай Панков. Фото: ИТАР-ТАСС

Телеканал "Звезда" может сохранить свои эфирные частоты, несмотря на появление Общественного телевидения, заявил статс-секретарь, замминистра обороны Николай Панков. Ранее предполагалось, что новому каналу перейдут частоты "Звезды".

"Позиция по дальнейшей работе телеканала нормальная. В любом случае он будет функционировать", – сообщил Панков.

Как стало известно в августе этого года, министр обороны Анатолий Сердюков обратился к главе правительства Дмитрию Медведеву с просьбой оставить телеканалу "Звезда" его частоты, а не передавать их создаваемому ОТР. По мнению Сердюкова, передача мощностей "Звезды", в которую министерство вложило "слишком много сил и денег", является нецелесообразной. Как сообщает РИА Новости, взамен глава ведомства предложил рассмотреть передачу лишь части имеющихся у "Звезды" региональных частот.

Напомним, что с идеей создать Общественное телевидение выступил в декабре 2011 года президент Дмитрий Медведев. 17 апреля 2012 года был подписан указ о создании ОТР, а 18 июля был назначен руководитель создаваемого телеканала – им стал Анатолий Лысенко. Планируется, что вещание нового телеканала начнется 1 января 2013 года.