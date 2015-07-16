У ветеранов Вооруженных сил России появится свой праздник

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Министерство обороны предлагает учредить новый праздник – День ветерана Вооруженных сил Российской Федерации. Отмечать эту дату дату планируют 20 мая, сообщает Агентство "Москва".

"Общероссийская общественная организация ветеранов Вооруженных сил РФ в конце прошлого года обратилась к статс-секретарю министра обороны Николаю Панкову с инициативой учредить такой праздник. Инициатива была поддержана руководителем ведомства и мы подготовили проект указа президента, документ должен быть согласован в РАН, после этого будет рассмотрен правительством и затем будет представлен на рассмотрение главы государства", – рассказал источник агентства.

Новый праздник предлагается отмечать именно 20 мая, поскольку в этот день в 1976 году учредили медаль "Ветеран Вооруженных Сил СССР", которая стала "символом гордости ветеранов Вооруженных сил за принадлежность к славной истории Вооруженных сил, их большого вклада в укрепление обороноспособности государства".

Ранее m24.ru сообщало, что более пяти тысяч москвичей поступили на срочную службу в ряды Вооруженных сил России. При этом около 50 человек были отправлены в научные роты. Эта отправка стала последней в рамках весеннего призыва 2015 года.

Как отметил военный комиссар города Москвы Виктор Щепилов, в научные роты отправляются юноши с высшим образованием, склонные к научной работе. Претендентов предварительно отбирает научно-исследовательская организация российского военного ведомства.

Военнослужащие научных рот разработали около 130 рационализаторских предложений, подготовили 16 моделей функционирования радиоэлектронного оборудования, разработали 45 компьютерных программ, опубликовали и подготовили более 350 научных статей.