В столице установят памятник воинам Первой мировой войны

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В декабре в Москве появится скульптурная композиция в честь мужества российских воинов, сражавшихся в Первой мировой войне, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на статс-секретаря замминистра обороны Николая Панкова.

Композицию откроет Минобороны совместно со студией художников имени Грекова.

Скульптуры будут установлены на Фрунзенской набережной у здания министерства.

Также Минобороны организует изучение личным составом истории Первой мировой войны во всех высших военных учебных заведениях.

Особое внимание этой тематике будет отведено в довузовских военных учебных заведениях - в Суворовских, Нахимовском и кадетских училищах.

По словам Панкова, в Минобороны разработан труд о Вооруженных силах России в Первой мировой войне. "Используется широкая документальная база, исследован широкий комплекс проблем, связанных со строительством и применением Вооруженных сил России накануне и в годы Первой мировой войны", - сказал он. Многие документы публикуются впервые.