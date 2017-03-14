Минобороны опровергло сообщения о российских военных в Египте

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Минобороны опровергло информацию о том, что Россия направила в Египет своих военных специалистов и беспилотники, сообщает РИА Новости.

"Никаких российских подразделений специального назначения в Сиди-Баррани (Арабская Республика Египет) нет. Подобными вбросами от анонимных источников отдельные западные СМИ будоражат общественность уже не первый год", — заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее эту информацию опровергли в Совете Федерации.

В СМИ сообщалось, что РФ якобы разместила 22 военных и неопределенное число беспилотников на авиабазе в Египте рядом с ливийской границей. Однако подтверждения этой информации не приводилось.