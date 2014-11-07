В ряды российской армии вступят боевые роботы

Фото: M24.ru
В российской армии появятся роты боевых роботов, сообщает "Интерфакс".
По словам члена коллегии Военно-промышленной комиссии Олега Марьтянова, в каждом военном округе и на флотах создаются отдельные роты, формируется их структура и органы управления.
При этом Мартьянов отметил, что роботов необходимо проверить на практике, а уже потом вносить изменения в уставы.
Ранее член коллегии ВПК сообщал, что в Вооруженных силах России уже принята концепция развития и боевого применения робототехнических комплексов, причем их будут поставлять и испытывать уже в 2017-2018 году.
Добавим, что Министерство обороны уже заказало партию российских беспилотных катеров с пулеметами. Кроме того, российские ученые разработали систему защиты морского пространства, состоящую из подводных, наводных и летающих роботов.