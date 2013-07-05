Форма поиска по сайту

05 июля 2013, 12:21

Политика

Кибервойска появятся в армии до конца года

Фото: ИТАР-ТАСС

В скором времени российская армия пополнится кибервойсками. Подразделения "хакеров" должны появиться до конца 2013 года.

Новый род войск будет заниматься борьбой с киберугрозами, мониторингом и обработкой информации, сообщили РИА Новости в Минобороны России. Всем офицерам, готовящимся для службы в этих войсках, будет необходимо выучить иностранный язык, в первую очередь английский.

Ранее, в марте 2013 года, планы о создании кибервойск озвучил зампред правительства России Дмитрий Рогозин. Накануне министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что начинается "большая охота" на программистов в связи с объемом программного продукта, который необходим армии в ближайшие пять лет.

