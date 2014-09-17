В России запустят социальную сеть для сдающих нормы ГТО

Фото: ИТАР-ТАСС

В 2015 году Министерство спорта РФ запустит сайт с результатами сдачи нормативов "Готов к труду и обороне", рассказали M24.ru в ведомстве. В министерстве физической культуры, спорта и туризма Подмосковья пояснили, что россияне смогут зарегистрироваться там, как в социальной сети, и следить за динамикой своих результатов. При этом чужие показатели смотреть будет нельзя. Данные по статистике о физической подготовке населения будут доступны только чиновникам.

Эксперимент по внедрению ГТО начался в этом учебном году в 12 регионах, среди которых Московская область. Граждане, сдавшие нормативы ГТО, смогут зарегистрироваться на специальном интернет-портале, чтобы увидеть свои результаты или проследить динамику показателей, если сдавали зачет несколько раз. "Будет создан единый интернет-портал, что-то типа социальной сети. Человек сможет зарегистрироваться и увидеть динамику своих показателе", - отметил главный специалист отдела физкультурно-массовой работы подмосковного минспорта Денис Салтыков.

По словам источника в министерстве спорта РФ, пользователь будет иметь доступ к своей странице, чужие результаты он не сможет увидеть. "Кроме того, на сайте будет общая статистика по регионам, чтобы понимать, в каком физическом состоянии находится наше население. Этой информацией будут пользоваться специалисты министерства спорта", - пояснил собеседник M24.ru.

Сейчас прорабатывается вопрос, как информация будет заноситься в базу. "У нас вряд ли хватит средств выдать каждому судье планшет, чтобы он во время зачета заносил результаты в базу. В каждом регионе будет создан оператор базы данных, которому муниципалитеты будут передавать статистику. За достоверностью протоколов будет следить независимая судейская коллегия. Потом все данные будут собираться на федеральном уровне", - отметили в министерстве.

В этом году в регионах начнут создаваться специальные центры тестирования, где школьники будут сдавать зачеты ГТО. В Подмосковье до конца года планируется открыть два таких центра. "Скорее всего, центры будут создаваться на базе существующих стадионов. Их оборудуют приспособлениями для стрельбы и так далее. Сдавать нормативы ГТО будут на свежем воздухе. Возможно, в дальнейшем центры тестирования организуют в каждом муниципальном образовании или же количество центров будет определяться, исходя из общего числа жителей, которые могут сдавать ГТО", - отметил Салтыков.

Обязательно сдавать нормы ГТО будут только школьники. Взрослые смогут сдать их добровольно, при этом они смогут рассчитывать на поощрение со стороны работодателя в виде путевок или отгулов. В Московской области первые зачеты по ГТО среди школьников стартуют уже осенью. "Их пройдут 1,4 тысячи учеников. Есть нормативы, что на золотой значок должны сдавать 20% участников, на серебряный – 60%, на бронзовый - 80%", - пояснил Салтыков.

В федеральном министерстве спорта сообщили, что по итогам первых зачетов нормативы могут быть пересмотрены. "Получив данные по 12 регионам, мы внесем коррективы в программу. Комплекс ГТО должен быть доступен так, чтобы большинство смогло сдать хотя бы на бронзовый значок. Это не спорт высших достижений", - отметили в министерстве.

При этом допускать до сдачи норм будут только граждан, регулярно занимающихся спортом. К ним относят и школьников, у которых в неделю три урока физкультуры. Остальным ГТО сдать не дадут. "Чтобы избежать травм, будет разработана нормативно-правовая база по допуску к участию в ГТО", - отметили в Минспорта РФ.

Отметим, что нормативы ГТО состоят из 11 ступеней для разных возрастных групп. Первая группа – мальчики и девочки от 6 до 8 лет, а 11-я - россияне старше 70 лет. Например, подростки 13-15 лет проходят 4-ю ступень. Нормативы ГТО состоят из 11 ступеней – программ для разных возрастных групп. Первая группа – мальчики и девочки от 6 до 8 лет. Одиннадцатую ступень сдают граждане старше 70 лет. Например, подростки 13-15 лет проходят IV ступень. Так, на золотой значок мальчики должны будут пробежать 60 метров за 8,7 секунд и 2 км за 9 минут, на бронзовый – 60 метров за 10 секунд и 2 километра за 9 минут. Прыгнуть в длину с разбега им придется на 390 см и 330 см соответственно, а с места – на 175 метров и 200 метров. Подтянуться на бронзу нужно будет четыре раза, а на золото - 10 раз, прокачать пресс 30 и 47 раз соответственно. Также для золота надо будет достать при наклоне ладонями до пола, для бронзы - пальцами. В качестве испытания на выбор предлагается метания меча весом 150 граммов, бег на лыжах 3-5 км, плавание, стрельба из пневматической винтовки или электронного оружия, турпоход. Всего на золотой значок подростки должны будут сдать восемь испытаний, на бронзовый - шесть.

Вице-президент Лиги здоровья нации Николай Кононов считает, что появление интернет-базы данных сделает результаты ГТО более прозрачными. При этом, по мнению эксперта, всем пользователям должна быть доступна статистика по регионам и по возрастам плюс информация о лидерах. "Это может создать некий соревновательный момент, мотивировать человека. Любой, кто сдал зачет, сможет увидеть, насколько он хуже или лучше по сравнению со своими сверстниками, над чем ему надо поработать", - сказал Кононов.

Эксперт добавил, что при сдаче нормативов ГТО должен обязательно присутствовать врач, который сможет определить, кого допускать к зачету.

Председатель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин уверен, что после того, как школьники осенью сдадут зачеты ГТО, нормативы будут пересмотрены. "За основу взяты старые нормы, которые действовали еще в советское время. Для нынешних школьников с их ослабленным здоровьем и низким уровнем спортивной и оздоровительной культуры они тяжелые. Физическую подготовку в России сейчас не развивают системно, только иногда на уровне конкретной школы или университета по инициативе руководителя", - отметил Панин.

Напомним, в марте 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о возрождении советской системы физической подготовки "Готов к труду и обороне". Пилотный проект по внедрению ГТО проходит в Подмосковье, Белгородской, Владимирской, Свердловской, Смоленской и Ярославской областях, Красноярском крае, республиках Карелии, Марий Эл, Мордовии, Татарстане и Удмуртии. У Москвы будет собственная программа по внедрению ГТО. В пресс-службе Москомспорта не смогли оперативно ответить на запрос M24.ru о том, какие мероприятия планирует столица в ближайшее время. Отметим, что зачеты ГТО в обязательном порядке пройдут все столичные полицейские. Остальные граждане старше 18 лет будут сдавать ГТО добровольно, но смогут рассчитывать на поощрение со стороны работодателя в виде путевок или отгулов.

София Сарджвеладзе