"Кандидатуру Солоницыной одобрил Наум Клейман" - Минкульт

Фото: ТАСС/Павел Смертин

У министерства культуры РФ нет претензий к деятельности директора Музея кино Ларисы Солоницыной. Об этом M24.ru сообщила заместитель министра Елена Миловзорова. Напомним, в понедельник, 27 октября, появилось сообщение, что коллектив научных сотрудников Музея кино уволился в полном составе в связи с недоверием к новому директору.

Как отметили в ведомстве, в течение трех месяцев с момента назначения на должность Солоницына наводила порядок в музее, планировала его работу, искала постоянное помещение для музея.

"Кандидатуру Солоницыной согласовал, всячески одобрил Наум Ихильевич Клейман, ее профессиональные и человеческие качества при назначении ни у кого не вызывали сомнений. В Минкультуры уже поступили заявки на две выставки и два кинофестиваля в следующем году", - сообщили M24.ru в ведомстве.

Солоницына обратилась к руководству министерства с просьбой увеличить объем государственного задания. До этого времени руководством музея средства на проведение выставок и кинофестивалей не предусматривались. Из бюджетного финансирования около 60% расходовалось на зарплаты и налоги, остальные 40% — на оплату коммунальных услуг, транспорта и другие хозяйственные нужды учреждения.

В министерстве культуры подчеркнули, что в августе этого года в результате проверки в Музее кино выявлены нарушения, но они касаются деятельности предыдущего руководителя. Солоницына получила предписание устранить эти нарушения. Так, в 2013 году Музей кино не выполнил в полном объеме госзадание, премии сотрудникам выплачивались неправомерно, также оплачивались договоры по выполнению различных работ и услуг. В общей сложности из средств федерального бюджета неправомерно было израсходовано свыше 4 миллионов рублей.

Напомним, накануне стало известно о том, что 23 научных сотрудника Музея кино во главе с президентом музея Наумом Клейманом, до июля 2014 года занимавшим пост директора, написали обращение министру культуры РФ Владимиру Мединскому, в котором сообщили о своем намерении уволиться в полном составе. Причина – потеря доверия к Ларисе Солоницыной, которая, по словам сотрудников музея, ввела авторитарный режим управления и проводила кадровые чистки.

Как отметил Клейман, к вечеру 27 октября Солоницына подписала пять заявлений об увольнении, из них первым было его.

"Понятно, что компромисса быть не может и с нашей, и с ее стороны. Ей важно уничтожить музей. Она не общается со мной уже неделю", - сообщил корреспонденту M24.ru Наум Клейман.

По словам Ларисы Солоницыной, она удивлена поступком коллег.

"Министерство культуры дало свой комментарий. Сказать больше, чем сказали в ведомстве, я на сегодняшний день, не критикуя сотрудников Музея кино, не могу. А критиковать сотрудников музея в этой ситуации мне бы не хотелось", - сообщила Лариса Солоницына корреспонденту M24.ru.

На вопрос о том, как решается профессиональный конфликт между ней и подавшими заявление на увольнение работниками, Лариса Солоницына ответила, что уже второй день общается с сотрудниками музея и ищет компромисс.

В министерстве культуры отметили, что "текст обращения якобы уволившихся сотрудников вызывает негативную реакцию: сотрудники учреждения культуры обвиняют человека в несанкционированных обысках, шантаже, не имея документального подтверждения; официальный сайт Музея кино используется для информационных атак сомнительного рода".

Также в министерстве сообщили, что деятельность Музея кино продолжится в обычном режиме. В 2015 году проведут ряд мероприятий: кинофестивальные и выставочные проекты. В их числе – российский и международный кинофестивали ретроспективных фильмов, выставки "Военная хроника. Они снимали войну", "Образы животных в кукольной анимации", "Литература в творчестве Атаманова" и другие.