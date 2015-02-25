Минкультуры не будет вводить квоты на показ отечественных фильмов

Фото: M24.ru

Министерство культуры России отказалось от идеи ввода квот на показ отечественных фильмов в кинотеатрах. Об этом рассказал глава министерства Владимир Мединский, сообщает ТАСС.

"Кинотеатры попали в непростую экономическую ситуацию, связанную с ростом курса доллара. В этой ситуации настаивать на квотировании, которое ударит по кинотеатрам - совершенно не та идея, о которой можно говорить", - заявил Мединский.

Он также подчеркнул, что отечественный кинематограф способен "биться и без квот". По данным главы Минкультуры, за первые два месяца этого года доля отечественных фильмов в российском прокате составила 30 процентов.

Ранее сообщалось, что Минкультуры может внести поправки в закон о нецензурной лексике. Мединский заявил, что возврат мата на телевидение, в театр, литературу и в кино широкого показа недопустим. Разумные исключения возможны в сфере фестивального кино.

Еще одна недавняя инициатива Минкульта – перенос премьеры западных блокбастеров ради российских фильмов-событий. Министерство планирует выдавать прокатные удостоверения с фиксированной датой релиза, однако в случае совпадения дня выхода в прокат двух блокбастеров – российского и западного – ведомство готово аннулировать удостоверение последнего и изменить дату релиза.