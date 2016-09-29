Минфин России заявил о невозможности снизить цену на водку

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Минфин России заявил о невозможности в два раза снизить цену на водку, сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что бутылка водки не может стоить 100 рублей, так как только акциз и НДС в себестоимости бутылки составляют 118 рублей.

Снижение стоимости этого вида алкоголя возможно только в случае, если снизится акциз. Однако Минфин не может себе позволить при дефиците федерального бюджета снижать ставки акциза на алкогольную продукцию, так как это приведет к выпадению федеральных и региональных доходов в пропорции 60 на 40.