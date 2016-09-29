Форма поиска по сайту

29 сентября 2016, 19:12

Экономика

Минфин России заявил о невозможности снизить цену на водку

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Минфин России заявил о невозможности в два раза снизить цену на водку, сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что бутылка водки не может стоить 100 рублей, так как только акциз и НДС в себестоимости бутылки составляют 118 рублей.

Снижение стоимости этого вида алкоголя возможно только в случае, если снизится акциз. Однако Минфин не может себе позволить при дефиците федерального бюджета снижать ставки акциза на алкогольную продукцию, так как это приведет к выпадению федеральных и региональных доходов в пропорции 60 на 40.

Снизить стоимость бутылки водки в два раза предложил Минпромторг. По мнению сотрудников министерства, оптимальная цена пол-литра составляет 100 рублей. Добиться снижения цен предлагается с помощью более сбалансированной акцизной политики.

В Минпромторге полагают, что такое решение будет способствовать снижению контрафактой продукции.

