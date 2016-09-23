Отмена выплат пенсионерам приведет к социальной несправедливости – эксперт

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Отмена выплат работающим пенсионерам может привести к социальной несправедливости, заявил в эфире радиостанции "Москва FM" директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов.

Минфин предложил не выплачивать пенсии работающим пенсионерам, если их годовой доход превышает 500 тысяч или один миллион рублей. Пенсионеры, чья зарплата выше, чем два с половиной прожиточных минимума, также могут лишиться фиксированных выплат.

"Существует фиксированная выплата, которая не зависит от наших накоплений. Только ее, наверное, еще можно было бы отменить для работающих пенсионеров, поскольку это не зависит от страховых взносов. Если же предлагается корректировать страховые доходы, нужно предложить и корректировку страховых взносов", – считает Смирнов.

Доходы 30% населения складываются не только из зарплаты – Смирнов

"Дело в том, что доходы примерно 20-30 процентов населения складываются не только из заработной платы. В банках существуют депозиты и часть людей может жить на проценты со своих вкладов, кто-то сдает недвижимость и так далее. Мне кажется, такие доходы отследить никак нельзя. Считаю, если отношение к людям будет основано на сведениях об их доходах, можно столкнуться с социальной несправедливостью", – отметил эксперт.

Директор Института социальной политики НИУ ВШЭ добавил, что подобные меры могут привести к развитию теневой экономики, что навредит малому и среднему бизнесу.