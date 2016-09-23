Минфин предлагает сэкономить на пенсионерах для сбалансированности бюджета – СМИ

Фото: ТАСС/Михаил Соколов

Эксперты Минфина на заседании у вице-премьера Игоря Шувалова озвучили предложение отказать в выплате фиксированной части пенсии группе работающих пенсионеров, сообщают "Ведомости" со ссылкой на нескольких федеральных чиновников. В частности, речь идет о пенсионерах, чей доход превышает 500 тысяч рублей.

Кроме того, сотрудники Минфина предложили и менее жесткий вариант – отказать в выплате фиксированной части пенсии работающим пенсионерам, чей доход превышает миллион рублей – такое решение коснется около 90 тысяч человек и может позволить пополнить федеральный бюджет почти на 450 миллиардов рублей за три года.

Фиксированная часть пенсии Фиксированная выплата представляет собой часть страховой пенсии, которую выплачивают независимо от трудового стажа или количества пенсионных баллов. В данный момент она составляет 4559 рублей.

Вместе с тем, в ходе заседания прозвучало и предложение не выплачивать фиксированную часть тем пенсионерам, чей доход выше двух с половиной прожиточных минимумов, то есть – 22 тысяч рублей. Такое решение может коснуться более 2 миллионов человек по всей стране.

На данный момент у чиновников нет единого мнения по этому поводу. Так, некоторые из них считают, что тем пенсионерам, которые зарабатывают больше миллиона рублей, пенсия от государства не нужна и это – справедливо. Другие же считают, что социальное страхование должно быть одинаковым для всех независимо от того, сколько зарабатывает тот или иной гражданин.

Доля работающих пенсионеров за последние 10 лет увеличилась и составила 35,7 процента от их общего числа – такую статистику приводит Росстат.

Ранее Минфин предложил повысить налоговую нагрузку на зарплаты россиян. Эксперты предложили со следующего года начать взимать страховые взносы со всего зарплатного фонда по единой ставке 29 процентов и к 2019 году довести ее до 26 процентов.

В альтернативном варианте планируется в 2017 году повысить НДС до 20 процентов, десятипроцентную льготную ставку поднять до 12, а с 2019 года начать увеличивать ее на два процентных пункта в год, пока она не сравняется с нельготными 20 процентами.