Пенсионная реформа: в чем суть предложенных в последнее время изменений

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Министерство финансов предлагает ввести изменения в пенсионную систему, в том числе повысить пенсионный возраст, ограничить выплаты пенсионерам, чей годовой доход превышает миллион рублей, и ввести дополнительный налог в 1% для пополнения Пенсионного фонда. Экономический обозреватель M24.ru Константин Цыганков объясняет суть готовящихся изменений и рассуждает о том, готовы ли граждане принять их.

Где взять деньги? Этот вопрос сегодня задают себе не только простые граждане и предприниматели, но и члены российского правительства, а в частности – чиновники министерства финансов России. Правда, справедливости ради, стоит отметить, что это – их работа. Вот только решения ведомства Антона Силуанова, порой, оказываются не самыми приятнми для граждан. Последние инициативы Минфина касаются святого – пенсионного вопроса.

Министерство финансов предлагает ввести в России дополнительный пенсионный налог. Предполагается, что этот сбор составит 1% от доходов работника и пойдет на обязательное пенсионное страхование в бюджет пенсионного фонда России. Сейчас каждый из нас платит со своей зарплаты 13% подоходный налог – единственный прямой налог на работника. Если кто забыл (хотя вряд ли) напомню: когда вам говорят, что ваша зарплата составит 100 тысяч рублей - на руки вы получите только 87 тысяч. 13% - уйдет государству в качестве НДФЛ. А теперь, если данную инициативу одобрят и пропустят, на руки пойдет только 86 тысяч, а тысяча рублей отправится в тернистый и полный опасностей путь в ПФР – на пенсию текущим пенсионерам и на старость для вас. Напомню, что в ПФР уже идут 22% от вашей зарплаты, которые платит работодатель, вот только этого объективно мало – число пенсионеров каждый год растет, а работающей молодежи становится меньше.

"Экономика": Кому доверить накопительную часть пенсии

Во многих европейских странах и Северной Америке давно используется иная практика, когда не работодатель, а сам сотрудник оплачивает свою будущую пенсию, регулируя размер отчислений в пенсионные фонды. При этом практически все они – частные, активно размещающие деньги на фондовых рынках и других доходных активах. Возможно, это первые шаги новой реформы, которая в дальнейшем приведет к тому, что пенсионная нагрузка на работодателя в течение следующих лет будет падать, а на работника – расти.

Помимо этого, ведомство Антона Силуанова также предлагает лишить работающих пенсионеров части их пенсионных выплат - Подход у них довольно жесткий – если доход пенсионера превышает два с половиной прожиточных минимума (15,9 тыс рублей в месяц) – лишить его накопительной части пенсии. А на что жить-то тогда, уважаемые? Ведь многие пенсионеры продолжают работать не ради удовольствия или науки, а чтобы просто концы с концами свести. Но Минфин настаивает на своем, ведь, по их расчетам это сэкономит для бюджета почти 30 млрд руб. Немного с иным предложением выступает Министерство труда и соцзащиты – они предлагают отказать в накопительной части пенсии гражданам, чем доход, превышает миллион рублей в год. Иными словами, если ты пенсионер, но твоя зарплата – 83 тысячи в месяц, то никакой тебе пенсии. А по официальным данным, таких пенсионеров в стране 220 тысяч.

Ну и на сладкое министерство финансов припасло свою любимую инициативу – уже со следующего года начать постепенное повышение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и женщин с текущих 60 и 55 лет. Повышать возраст выхода на пенсию предлагается на шесть месяцев каждый год, так что порог в 63 года может быть установлен не ранее 2022 и 2032 годов для мужчин и женщин соответственно

Если говорить объективно, то в России сейчас один из самых низких возрастных порогов для получения пенсии (55 лет у женщин и 60 - у мужчин). В среднем по миру, этот показатель приближается к 65 годам и многие страны (Франция, Польша, США и другие) планируют в ближайшие годы пересмотреть возраст в сторону повышения. Предполагаю, что многие тут же мне возразят, что у них и пенсии больше, и уровень жизни лучше, не говоря уже о ее качестве, продолжительности и так далее. Не спорю и не собирался. Просто мы бьемся над пенсионной реформой уже 20 лет, а воз и ныне там. Готов ли наш гражданин перенимать на себя тяготы выплат на собственную пенсию, готов ли принять эту ответственность?

Нет, пока не готов, ровно, как и узнать о всех возможных преимуществах. Может ли государство сделать все, чтобы сотрудник хотел выйти на пенсию позже? Нет, пока это не получается. А можем ли мы все вместе, от мало до велика, "от бедно до богато", включить мозги и начать работать, причем "по-взрослому", с полной самоотдачей ради улучшения качества жизни – строить, создавать, творить, а не сидеть в социальных сетях и писать о том, какие плохие фильмы снимают у нас, а какие классные – там? Нет, к этому мы тоже пока не готовы, хотя все ведь есть, просто начни. Но что-то нам постоянно мешает – то лень, то глупость. И чаще всего – последнее.

Константин Цыганков