Минфин согласился на нулевой акциз для безалкогольного пива

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Минфин согласился сохранить нулевую ставку акциза для безалкогольного пива. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

Однако в отношении сидра, пуаре, медовухи и вина министерство осталось непреклонно. Ведомство настаивает на повышении налога до 21 рубля за литр, что в два раза больше действующих ставок. В правительство уже направлены соответствующие поправки к Налоговому кодексу.