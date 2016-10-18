Форма поиска по сайту

Новости

18 октября 2016, 09:00

Экономика

Минфин согласился на нулевой акциз для безалкогольного пива

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Минфин согласился сохранить нулевую ставку акциза для безалкогольного пива. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

Однако в отношении сидра, пуаре, медовухи и вина министерство осталось непреклонно. Ведомство настаивает на повышении налога до 21 рубля за литр, что в два раза больше действующих ставок. В правительство уже направлены соответствующие поправки к Налоговому кодексу.

Ранее Минфин предлагал установить акциз на безалкогольное пиво. Чиновники объясняли это тем, что напиток употребляют граждане со средним достатком и выше.

По мнению министерства, рост цены на 11 рублей на поллитровую бутылку не повлечет сокращение потребления этой продукции. Однако этот шаг обеспечит дополнительные доходы бюджетам субъектов.

Минфин продукты акцизы пиво

Главное

