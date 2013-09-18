Материнский капитал могут продлить до 2050 года

Фото: ИТАР-ТАСС

Срок выплат материнского капитала может быть продлен на несколько десятков лет. Об этом говорится в стратегии демографического развития России до 2050 года, разработанной Минтрудом. В конце сентября - начале октября авторы проекта планируют внести эту инициативу на рассмотрение правительства, сообщает "Российская газета".

Летом в Госдуму уже были внесены два законопроекта, где предлагается продлить материнский капитал до 2025 года - до срока окончания действия нынешней Концепции демографического развития.

В пояснительной записке к одному из этих документов говорится, что в настоящее время в период деторождения вступают женщины, родившиеся в 90-е годы, когда в рождаемости был спад. Таким образом, из-за этого фактора в течение ближайших 10 лет произойдет дальнейшее обострение демографической проблемы.

В тоже время эксперты Минфина, которые разработали проект оптимизации госказны, считают, что в нынешней программе стоит поставить точку. По их словам, свою задачу материнский капитал уже выполнил. Его отмена позволит высвободить с 2017 года 300 - 330 миллиардов рублей. Вместо материнского капитала эксперты предлагают повышать пособия на детей из бедных семей, для этого понадобится только 100 миллиардов рублей.