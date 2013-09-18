Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября 2013, 15:50

Экономика

Материнский капитал могут продлить до 2050 года

Фото: ИТАР-ТАСС

Срок выплат материнского капитала может быть продлен на несколько десятков лет. Об этом говорится в стратегии демографического развития России до 2050 года, разработанной Минтрудом. В конце сентября - начале октября авторы проекта планируют внести эту инициативу на рассмотрение правительства, сообщает "Российская газета".

Летом в Госдуму уже были внесены два законопроекта, где предлагается продлить материнский капитал до 2025 года - до срока окончания действия нынешней Концепции демографического развития.

В пояснительной записке к одному из этих документов говорится, что в настоящее время в период деторождения вступают женщины, родившиеся в 90-е годы, когда в рождаемости был спад. Таким образом, из-за этого фактора в течение ближайших 10 лет произойдет дальнейшее обострение демографической проблемы.

В тоже время эксперты Минфина, которые разработали проект оптимизации госказны, считают, что в нынешней программе стоит поставить точку. По их словам, свою задачу материнский капитал уже выполнил. Его отмена позволит высвободить с 2017 года 300 - 330 миллиардов рублей. Вместо материнского капитала эксперты предлагают повышать пособия на детей из бедных семей, для этого понадобится только 100 миллиардов рублей.

Сайты по теме


Минфин выплаты материнский капитал Минтруд свежая пресса

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика