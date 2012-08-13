"Эксперт": понедельник, 13 августа 2012 года

Попасть под медальную струю

Нынешняя Олимпиада подтвердила достаточно высокий спортивный статус России. Однако в дальнейшем для уверенных спортивных успехов нам придется отказаться от советской модели наступления по всему фронту дисциплин

Можно с уверенностью констатировать, что в главной спортивной битве наций за неофициальное общекомандное первенство два фаворита, Соединенные Штаты и Китай, снова намного превзошли всех остальных конкурентов. Еще один очевидный итог Лондонской олимпиады-2012 — успешное выступление хозяев Игр, британцев. Что касается результатов нашей олимпийской сборной, то, если в качестве главного оценочного показателя брать общее число золотых медалей, российская команда сделала один шаг назад по сравнению с Пекинской олимпиадой. Однако суммарный медальный уровень прошлых Игр нам удержать удалось.

Более взвешенная оценка спортивных итогов Лондонской олимпиады еще впереди. Однако один вывод уже можно сделать: как показывает многолетняя история современного олимпизма, даже самым успешным в спортивном плане (читай: экономически мощным) державам не удается занимать лидирующие позиции по всему широкому видовому фронту. Показательно в этом плане устойчивое следование избранным видовым приоритетам Соединенных Штатов, которые стабильно на протяжении нескольких последних Олимпиад делают ставку на пять-шесть козырных дисциплин (прежде всего на плавание и легкую атлетику) и не стремятся во что бы то ни стало отхватить чужое в непрофильных видах.

В российском разрезе, пожалуй, наиболее четко можно выделить три таких сильных «видовых куста»: легкую атлетику (которая не нуждается в объединении с другими видами), кластер единоборств (или, шире, силовых видов спорта, то есть различных борцовских дисциплин плюс тяжелой атлетики и бокса), а также «эстетический кластер» (художественную гимнастику и синхронное плавание). К стагнирующим/второстепенным сегодня отнесем практически все водные виды спорта (быть может, за исключением прыжков в воду), стрелковые дисциплины и фехтование, велосипедный кластер, парусный и конный спорт.

Разумеется, этот первичный кластерный набросок пока выглядит сыроватым или даже искусственным, однако в условиях ограниченных экономических и людских ресурсов Россия, с теми или иными поправками и динамическими корректировками, будет просто вынуждена пойти именно по этому пути.

Урожай опять усох

Прогнозы на сбор зерновых снижены из-за засухи в ряде регионов страны. Крестьянам компенсировать часть убытков позволят высокие цены на зерно, однако удорожания продовольствия избежать вряд ли удастся

Никаких рекордов по сбору зерновых этим летом не прогнозировалось: официальный прогноз на начало весенней посевной —82–86 млн тонн (сбор зерновых культур прошлого года — 94 млн тонн). Но начавшаяся уборочная показывает, что вряд ли удастся собрать даже 80 млн тонн — затяжная холодная весна и засуха вносят свои коррективы. Аналитики обновляют прогнозы в сторону понижения, официальный прогноз от Министерства сельского хозяйства снижен до 75–80 млн тонн, независимые аналитики называют еще более скромные цифры. На фоне этих данных цены зерновых, в частности пшеницы, продолжают ползти вверх даже в низкий сезон: на юге отпускные цены в порту Новороссийск приближаются к 9 тыс. рублей за тонну. Мукомолы и хлебопеки, ссылаясь на засуху и растущую стоимость зерна, уже готовы поднимать отпускные цены на свою продукцию. Свиноводы, в свою очередь, говорят об угрозе развитию отрасли, которую несут высокие цены на зерновые. А в правительстве всерьез обсуждают возможность ограничения экспорта зерна и введения товарных интервенций для урегулирования ситуации на зерновом рынке.

Игра в одни ворота

Пример рейдерской атаки на активы МТС в Узбекистане, как и многие подобные случаи, показывает, что российские власти и регуляторы, несмотря на имеющиеся возможности, пока не обеспечивают должной защиты интересов российского бизнеса в Средней Азии

В Узбекистане приостановлена деятельность сотового оператора «Уздунробита», работающего под брендом «МТС-Узбекистан». В одночасье 9 млн абонентов остались без связи. Генеральная прокуратура Узбекистана обвинила «дочку» МТС в незаконной деятельности ее филиалов.

Сама МТС расценила действия властей Узбекистана как необоснованную атаку на свои инвестиции, в которой видится намерение «определенных влиятельных сил» в стране отнять бизнес у российской компании, намекая таким образом на рейдерство со стороны узбеков.

Надо сказать, случай с МТС не единичен. Год за годом похожие истории повторяются в Узбекистане все чаще и примерно по одному и тому же сценарию: иностранный инвестор вкладывает деньги в тот или иной актив, начинает его развивать, а затем его принимаются выдавливать с рынка. Или проверяющие органы выявляют массу нарушений, или госкомпании отказываются выполнять контракты, или частные фирмы не платят по долгам. Таким образом поступают не только с российскими инвесторами. Обожглись на Узбекистане уже многие: и британцы, и немцы, и американцы, и индийцы, и израильтяне, и казахи, — список можно продолжить. Но в отличие от всех них у россиян остались еще мало-мальские рычаги воздействия на непредсказуемых партнеров.

И вырежут печень

В Германии разгорается крупнейший за последнее время медицинский скандал: долгие годы врачи фальсифицировали данные пациентов, чтобы обойти правила трансплантации органов. Скандал в трансплантологии показывает: западное общество должно найти ответы на важнейшие экономические и этические вопросы современной медицины

«Эмигрантка из России продала свою почку за 8100 евро. Смертельно больной немец купил ее за 81 892,72 евро» — свежая обложка немецкого журнала Der Spiegel выглядит мрачнее обычного. Это неудивительно: в последние недели немецкое общество с ужасом обнаружило, что одна из самых эмоциональных областей медицины - трансплантология - связана с самыми отвратительными и преступными махинациями.

Борьба за шесть процентов

Минтруда предлагает отказаться от накопительного элемента пенсионной системы. В то же время Минфин готовит законопроект, призванный сделать условия инвестирования пенсионных накоплений более эффективными

Определиться с тем, как будет выглядеть отечественная пенсионная система в 2013 году, правительство должно уже через месяц. Но говорить, что чиновники пришли к какому-то общему решению пока не приходится: наоборот, споры о будущем пенсионного обеспечения разгораются с новой силой. В центре внимания предложения Министерства труда по реформированию накопительной части пенсии: специалисты ведомства уверены, что 6%, идущие сегодня на финансирование этого компонента, отвлекают деньги из пенсионной системы, и если их направить на выплаты уже вышедшим на пенсию гражданам, можно быстро сбалансировать растущий дефицит Пенсионного фонда. Во что конкретно выльются эти предложения, пока непонятно. Вариаций более чем достаточно: в лучшем случае накопительная компонента может быть снижена до 2%, в худшем — упразднена вовсе.

Только вниз

Акции компании Facebook уже упали на 45%, однако им нужно подешеветь еще на столько же. Только тогда социальная сеть будет оценена справедливо

Акции Facebook достигли психологически значимого рубежа в 20 долларов за штуку. За лето 2012 года компания потеряла почти половину своей капитализации. О временах, когда творение Марка Цукерберга стоило более 100 млрд долларов, уже мало кто вспоминает, но даже текущая капитализация, около 45 млрд долларов, завышена. В пользу этого говорят два фактора. Во-первых, продавцов акций будет все больше: если сейчас бумаги Facebook продают те, кто купил их на внебиржевом рынке до IPO, то в течение ближайших месяцев снимется право вето на продажу акций работниками компании, учредителями и компаниями, инвестировавшими в Facebook на стадии стартапа. А во-вторых, сам бизнес Facebook не может стоить 45 млрд долларов, его справедливая цена гораздо ниже.



Выход из платоновской пещеры

Знание о состоянии нашей Вселенной на четвертой микросекунде ее существования может помочь создать микроэлектронные устройства нового поколения. Известный российско-американский физик Дмитрий Харзеев и его коллеги намерены заняться этим в Сколтехе

В Сколкове наряду с технопарком, резидентам которого предоставляются многочисленные преференции, в партнерстве с ведущим мировым исследовательским вузом — Массачусетским технологическим институтом создается Институт науки и технологий (Сколтех).

При Сколтехе планируется 15 исследовательских центров, заявки на создание которых уже рассматриваются. Возможность участия в работе Сколтеха и его центров заинтересовала многих российских ученых, работающих за границей, даже больше, чем технопарк с его преференциями, поскольку, как сказал один из них, «мы уверены, что команде из Массачусетса можно доверять».

Инициаторами создания одного из таких центров, Центра экстремальных состояний вещества, и его содиректорами являются Валентин Захаров, главный научный сотрудник российского Института теоретической и экспериментальной физики, и Дмитрий Харзеев, профессор Университета Стони Брук и старший научный сотрудник Брукхейвенской национальной лаборатории США (БНЛ). Центр объединяет усилия 27 российских и зарубежных (США и Великобритания) ученых и их групп, включая двух нобелевских лауреатов по физике, представляющих 13 ведущих научных институтов и университетов. Хотя заявка центра в Сколтехе еще только рассматривается, он уже начал свою работу и недавно провел в Москве конференцию, посвященную представлению проекта создания центра и обсуждению взаимосвязи современной фундаментальной науки с передовыми технологиями, имеющими коммерческий потенциал.



"Эксперт": понедельник, 6 августа