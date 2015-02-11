Минфин представил новую версию закона о запрете биткоинов

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Минфин представил новую версию законопроекта о запрете криптовалют, исключив из этого понятия подарочные карты и баллы магазинов. Соответствующий документ размещен на портале проектов правовых актов.

Ранее финансовое ведомство планировало включить в понятие "денежных суррогатов" биткоины, а также любые стимулирующие спрос объекты – баллы за покупки, сертификаты и подарочные карты. Такую инициативу Минфина раскритиковало Минэкономразвития.

В доработанной версии закона под запрет попадают только денежные единицы, оборот которых не предусмотрен на территории России.

Выпуск криптовалюты будет караться штрафом. Для физических лиц он составит от 20 до 40 тысяч рублей, должностных – от 40 до 80 тысяч, а для юрлиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

Также наказуемо будет создание и распространение ПО для криптовалют: от 30 до 50 тысяч, от 60 до 100 тысяч и от 500 тысяч до миллиона рублей соответственно.

Штраф за распространение информации, позволяющей выпускать "денежные суррогаты", влечет наложение штрафа для граждан в размере от 5 до 30 тысяч рублей, на должностных лиц - от 30 до 59 тысяч, а на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Любые операции с биткоинами также попадут под санкции: от 5 до 20 тысяч рублей для физических лиц, от 20 до 100 тысяч для должностных лиц и от 500 тысяч до миллиона рублей на юрлица.

Ранее M24.ru сообщало, что Роскомнадзор заблокировал крупнейшие биткоин-сообщества Bitcoin.org, BTCsec.com и Bitcoin.it.

Причиной блокировки сайтов стало решение суда, которое гласит: "криптовалюты являются денежными суррогатами, способствуют росту теневой экономики и не могут быть использованы гражданами и юридическими лицами на территории РФ. Это послужило основанием для внесения сайтов, посвященных биткоинам, в Единый реестр запрещенной информации".