03 октября 2013, 17:38

Экономика

Минфин вернет гражданам пенсионные накопления за 2014 год

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство финансов вернет россиянам пенсионные накопления, которые будут направлены в распределительную систему за 2014 год. Ведомство планирует создать для этих целей специальный резерв за счет экономии в трансферте Пенсионному фонду России. Об этом говорится в одном из законопроектов, который будет внесен в Госдуму.

По словам главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, для создания подобного резерва необходимо принятие дополнительных мер, пишет РИА Новости.

"Законопроект дает возможность, чтобы средства застрахованных лиц в рамках накопительной системы по истечении срока создания механизма гарантирования были распределены по счетам клиентов", - сказал Улюкаев. Также он отметил, что эквивалент трансферта планируется зарезирвировать в рамках федерального бюджета, и он может стать источником для распределения средств по счетам застрахованных граждан.

Напомним, что ранее стало известно о предложении Дмитрия Медведева продлить гражданам право выбора варианта пенсионного обеспечения.

