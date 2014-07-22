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22 июля 2014, 12:18

Мемориальную доску в честь авиаконструктора Симонова открыли в столице

Михаил Симонов авиаконструкторы

Михаил Симонов

В столице открыли мемориальную доску в честь знаменитого советского и российского авиаконструктора Михаила Симонова, сообщает ИТАР-ТАСС. Он несколько десятилетий возглавлял "Объединенное конструкторского бюро Сухого".

Доска появилась на доме в Конаковском проезде, где жил и работал авиаконструктор. В церемонии открытия приняли участие президент Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян и руководители "ОКБ Сухого".

Михаил Симонов родился в 1929 году. С 1983 года он возглавлял ОКБ "Сухого". Под его руководством были созданы фронтовой бомбардировщик Су-24, штурмовик Су-25 и истребитель Су-27.

В 1999 году Симонову было присвоено звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при создании и испытании современной авиационной техники.

4 марта 2011 года Симонов скончался в результате тяжелой и продолжительной болезни.

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