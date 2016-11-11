Трансляция чтений первой главы "Мастера и Маргариты" начнется в полдень

Фото: youtube.com/Google Россия

Онлайн-трансляция чтений первой главы романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" начнется в полдень, сообщается на официальном сайте проекта.

Читать роман будут 11 и 12 ноября в восьми крупных городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке и других, а также в Тель-Авиве. Трансляция в формате 360 (панорамное видео) станет доступна в прямом эфире на канале проекта на YouTube.

Благодаря современным технологиям все зрители смогут оказаться в самом эпицентре событий: побывать в нехорошей квартире, понаблюдайте за ее обитателями и даже потанцевать на балу у Сатаны.

Проект приурочен к 125-летию со дню рождения Михаила Булгакова. В чтениях примут участие известные актеры, режиссеры, теле- и радиоведущие, а также все те, кто оставил видеозаявку и прошел конкурсный отбор.