Microsoft выпустил распознавалку пород собак

Microsoft выпустил мобильное приложение для iPhone, которое распознает породу собаки по ее фотографии, сообщает издание theverge.com.

Приложение, которое называется Fetch! использует алгоритмы машинного обучения при обработке изображений собак.

"Это была интересная задача придумать алгоритм, который будет работать с выборкой – в нашем случае собаками – и распознавать различные классы, например, породы, – говорит директор по развитию компании Microsoft Research в Великобритании Митч Голдберг (Mitch Goldberg). – Мы хотели, чтобы наше приложение позволило распознавать объекты весело, легко и необычно".

Как пишет издание, Fetch! удивительно точно работает с изображениями собак. Приложение от Microsoft корректно определило такие породы, как такса, ши-тцу, бордер-колли, немецкий шепард. По мнению автора статьи, опробовавшего приложение на редких породах, пока что оно рассчитано скорее на популярные породы домашних собак.