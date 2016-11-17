Metallica впала в детство: музыканты исполнили песню на игрушечных инструментах

Фото: youtube.com/The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Рок-группа Metallica исполнила композицию 'Enter Sandman' на игрушечных инструментах. Выступление состоялось в рамках вечернего шоу Джимми Фэллона. Видео было опубликовано на официальном канале The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Джеймс Хэтфилд аккомпанировал на игрушечном кларнете, Ларс Ульрих задавал ритм на пластмассовом барабане, Кирк Хаммет сыграл на мелодике, а Роберт Трухильо – на детской электрогитаре. Рокеров поддержали музыканты из The Roots, и сам телеведущий также присоединился к группе со свистком.

Таким образом музыканты решили подогреть интерес к своему новому альбому 'Hardwired…To Self-Destruct', редиз которого состоится 18 ноября. Пластинка станет первой за последние восемь лет.

Видео: youtube/пользователь: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon