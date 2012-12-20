"Русский репортер": коллекционный номер, четверг, 20 декабря

Как Мэрилин Монро стала жертвой собственного образа

50 лет назад, в ночь с 4 на 5 августа, у себя дома в Лос-Анджелесе была найдена мертвой актриса Мэрилин Монро. Ее запомнили по ролям — безумно красивой, но простоватой, а порой и откровенно глупой блондинки. Однако по опубликованным недавно фрагментам дневников и воспоминаниям современников можно понять, что на самом деле это была умная, талантливая и глубоко несчастная женщина. Она мечтала о серьезных ролях, но не получала их, ее постоянно предавали мужчины, а главное — она была глубже и интереснее своего экранного образа.

Как простые британские парни создали дух и букву рок-н-ролла

В 60-е The Rolling Stones были одними из тех, кто придумал рок-музыку. Причем "роллинги" придумали не только, как она должна звучать, но главным образом — как она должна выглядеть. Именно они первыми отказались от застегнутых воротничков и отутюженных брюк в качестве концертных костюмов, начали прыгать и танцевать на сцене и использовать провокацию как способ достижения популярности. Так The Rolling Stones запустили неуправляемые процессы раскрепощения в культуре, обществе и СМИ и стали одной из самых влиятельных групп в истории XX века.

50 лет жизни самого известного шпиона в мире

В 1962 году вышел первый фильм об агенте 007 британской разведки MI6 по имени Джеймс Бонд — картина "Доктор Но". Отставной английский разведчик Ян Флеминг придумал лучшего шпиона всех времен, чтобы не очень сильно переживать по поводу развала Британской империи. Экранизация его книг стала самой успешной многосерийной сагой в истории кино. Во многом это заслуга самого первого Бонда — Шона Коннери, простого парня из Эдинбурга, который и создал экранный образ шпиона-аристократа.

Гёксин Сипахиоглу: "Хорошая фотография — это опубликованная фотография"

Памяти "парижского турка", одного из создателей новой европейской фотожурналистики 70-х

В 2012 году не стало человека, которого называют отцом целого поколения фотожурналистов, благодаря ему сделавших первые шаги в карьере, основателя агентства Sipa Press, одного из главных фотографов студенческой революции в Париже 1968 года и других значимых событий ХХ века, — Гёксина Сипахиоглу — Le Grand Turc, как его называли французские СМИ.

Он был человеком, полностью слившимся со своей профессией. На его счету репортажи с Синайской войны 1956 года, из маоистского Китая, с Кубы времен Карибского кризиса, фотосвидетельства о Чехословакии в дни советского вторжения и о кровавом финале мюнхенской Олимпиады.

Созданное им в 1973 году агентство Sipa Press стало одним из лидеров фотожурналистики доцифровой эпохи, когда лучшие авторы со всего мира отправляли отснятую пленку в его офис с курьерской почтой или просто с попутными авиапассажирами.

Просто чувствуйте!

Как работал последний гуру российской независимой фотографии

Московский фотограф, преподаватель, исследователь, критик, автор единственного современного фундаментального учебника по композиции в фотографии на русском языке — это все об Александре Лапине, ушедшем от нас в этом году. В его книгах, статьях и лекциях рождение настоящей фотографии представлено не как набор штукарских приемов, а как тонкий процесс воспитания собственных чувств, остроты видения и просто общей культуры автора. "Выключите наконец голову! Просто чувствуйте!" — взывал он к ученикам.

