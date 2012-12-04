По факту избиения журналистов ВГТРК возбуждено уголовное дело

По факту избиения журналистов ТРК "Россия" возбудили уголовное дело

Бабушкинская межрайонная прокуратура столицы возбудила уголовное дело по факту избиения сотрудников ВГТРК в управе района Северное Медведково.

"Бабушкинская межрайонная прокуратура Москвы согласилась с законностью возбуждения уголовного дела по факту избиения в здании управы района Северное Медведково Москвы работников съемочной группы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании "Россия", - заявила официальный представитель прокуратуры столицы Елена Россохина.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, с применением насилия, передает "Интерфакс".

Напомним, инцидент произошел 25 октября 2012 года в управе района Северное Медведково. Шеф-редактор телеканала "Россия-1" и оператор заявили в полицию, что неизвестные в здании управы при попытке провести съемку нанесли оператору телесные травмы и повредили камеру.