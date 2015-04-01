Карты Visa в России продолжают работать в обычном режиме

Фото: ТАСС/Евгений Курсков

Международная платежная система Visa подтверждает, что ее карты, выпущенные российскими банками, продолжают работать в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба платежной системы.

"Мы остаемся в России и подтверждаем, что карты Visa продолжают работать в обычном режиме", – говорится в сообщении.

Напомним, с 1 апреля все операции с банковскими картами международных платежных систем в России должны проводиться только через Национальную систему платежных карт (НСПК). Однако работающие в стране платежные системы Visa и MasterCard заключили договор с национальной системой не так давно. MasterCard присоединилась к НСПК в начале года, Visa – только в конце февраля.

В связи с этим эксперты прогнозируют возможные сбои в работе банковских карт в начале месяца. Однако, как сообщил в интервью радиостанции "Москва FM" президент ассоциации "Электронные деньги" Виктор Достов, проблемы с картами Visa не будут массовыми.

"Думаю, что серьезных проблем не будет, но все равно это некая технологическая перестройка, достаточно беспрецедентная. Как в любой технологической перестройке, какие-то проблемы будут. Не думаю, что они будут массовыми, но тем не менее надо быть готовым, что ваша карта может столкнуться с какими-то проблемами. Visa и MasterCard переходят на новую технологию работы. Может не пройти платеж по карте или банкомат неправильно будет сообщать остаток. Надо звонить в банк и разбираться", – пояснил он.

"Вечер": В России начинает работу Национальная система платежных карт

По заявлению самой Visa, все операции по картам внутри России будут обрабатываться и после 1 апреля, независимо от времени присоединения к национальной платежной системе.

"Мы активно работаем с НСПК и ЦБ РФ, чтобы российские банки, торгово-сервисные предприятия и держатели карт не заметили изменений в работе карт Visa", – говорилось в сообщении.

При этом, как сообщили M24.ru в пресс-службе НСПК, MasterCard укладывается в сроки. "Уже с февраля 2015 года операции по картам этой международной платежной системы идут через НСПК", – отметили в пресс-службе.

По поводу Visa в НСПК сообщили, что "с компанией есть утвержденный план, по которому мы работаем, ведутся подключение и сертификация банков". "В ближайшие несколько месяцев мы планируем завершить проект с Visa", – добавили в пресс-службе НСПК.

Представители национальной платежной системы также заверили M24.ru в готовности сделать все возможное, чтобы держатели карт не заметили перевода транзакций в НСПК.

Как сообщается на сайте НСПК, с февраля работает служба технической поддержки участников системы – банков и процессинговых центров. Сервис доступен круглосуточно семь дней в неделю по телефону: 8-495-705-99-99 и обрабатывает поступающие заявки на специально созданном портале, по электронной почте и по телефону. Таким образом, система готова к принятию звонков от банков и оперативному решению возможных технических проблем.

Если в работе карты все-таки происходят сбои, нужно связаться с банком. Звонить можно либо в контакт-центр, либо в службу поддержки пластиковых карт. Клиентам Сбербанка решить проблемы помогут по телефонам: 8-800-555-55-50 и 8-495-500-55-50. Полезный номер для ВТБ24 – 8-800-100-24-24. Служба поддержки держателей пластиковых карт МКБ доступна по телефонам: 8-495-797-42-11 и 8-495-797-42-41.

Горячие линии других банков можно посмотреть на их сайтах.