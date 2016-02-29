Пятиметровая берлога с медвежонком появится в парке Горького на Масленицу

Фото: пресс-служба парка Горького

В парке Горького на Масленицу установят пятиметровую берлогу с бурым медвежонком внутри, сообщает пресс-служба парка.

По задумке автора арт-объекта – венгерского художника ГаборЖоке, просыпающийся после спячки медвежонок станет символом весны, а берлога будет задействована в качестве масленичного чучела и сгорит, что будет означать окончание зимы.

"Мне очень нравится Россия – всегда поражал размах, с которым страна подходит к сфере культурного разнообразия. Парк Горького, на мой взгляд, одно из наиболее выдающихся мест мирового культурного пространства. Именно поэтому я с удовольствием принял предложение вновь поработать с Парком, особенно в таком интересном формате – создать символ для главного ритуала празднования Масленицы.

Здесь должно быть что-то особенное, но по-настоящему русское и традиционное. И так как праздник Масленицы – это вестник весны и пробуждения природы, я предлагаю «выманить» сонного мишку из берлоги и дать ему новый дом, поселив в Парке", – отметил ГаборЖоке.

Фото: пресс-служба парка Горького

Медвежья берлога будет сделана из дуба и сосны.А скульптуру медвежонка высотой в 3,5 метра, которая останется в парке, изготовят из кортеновской стали, часто используемой художниками для создания арт-объектов. Общий вес скульптурной композиции составит около 4 тонн.

Весь необходимый для арт-объекта материал в Москву из Венгрии привезут специальным дипломатическим транспортом. На создание инсталляции потребуется 6 дней, а за самим процессом можно будет наблюдать в реальном времени с 6 по 11 марта на Пушкинской набережной парка Горького.

Отметим, что Масленица в парке пройдет 12 и 13 марта.