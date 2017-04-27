Шарапова победила во втором после дисквалификации матче

Фото: ТАСС/DPA/Daniel Maurer
Российская теннисистка Мария Шарапова одержала вторую победу на корте после окончания 15-месячной дисквалификации. Она одолела другую российскую спортсменку – Екатерину Макарову – во втором круге турнира WTA в немецком Штутгарте.
В ходе матча, который продолжался 1 час 20 минут, Шарапова совершила девять эйсов и семь двойных ошибок.
В третьем круге соревнований победительница сразится с эстонской теннисисткой Анетт Котавейт.
В июне Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев.
В первом же матче после дисквалификации Мария одолела итальянку Роберту Винчи.