Шарапова победила во втором после дисквалификации матче

Российская теннисистка Мария Шарапова одержала вторую победу на корте после окончания 15-месячной дисквалификации. Она одолела другую российскую спортсменку – Екатерину Макарову – во втором круге турнира WTA в немецком Штутгарте.

В ходе матча, который продолжался 1 час 20 минут, Шарапова совершила девять эйсов и семь двойных ошибок.

В третьем круге соревнований победительница сразится с эстонской теннисисткой Анетт Котавейт.

7 марта 2016 года Шарапова собрала пресс-конференцию в Лос-Анджелесе, на которой заявила о положительном результате ее допинг-теста. В крови спортсменки было найдено запрещенное вещество мельдоний.

В июне Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев.

В первом же матче после дисквалификации Мария одолела итальянку Роберту Винчи.

