Марии Шараповой сократили срок дисквалификации

Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации российской теннисистки Марии Шараповой. Спортсменка сможет приступить к соревнованиям с 26 апреля следующего года, сообщает "Интерфакс".

Ранее Шарапова обратилась в Спортивный арбитражный суд с апелляцией на решение Международной теннисной федерации (ITF) дисквалифицировать ее на два года из-за употребления мельдония

Мария Шарапова 7 марта собрала пресс-конференцию в Лос-Анджелесе, на которой заявила о положительном результате ее допинг-теста. В крови спортсменки был найден запрещенный препарат милдронат.

После этого Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала теннисистку на два года. Срок дисквалификации отсчитывался с 26 января 2016 года. Из-за этого решения спортсменка пропустила Олимпийские игры 2016, которые прошли в августе в Рио-де-Жанейро.

По словам Шараповой, она принимала это лекарство в течение десяти лет по назначению врача. В список запрещенных препаратов милдронат включили с 1 января 2016 года. Однако спортсменка не обратила внимание на изменения и продолжила его употреблять. Проба, давшая положительный результат, была взята на Открытом чемпионате Австралии в январе этого года. Шарапова была временно отстранена с 12 марта.

Мария Шарапова – единственная российская теннисистка, побеждавшая во всех турнирах "Большого шлема". Она дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции и по разу US Open, Уимблдон и Australian Open. Кроме того, в 2012 году Шарапова завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Лондоне.

