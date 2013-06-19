Форма поиска по сайту

19 июня 2013, 18:40

Дом-музей Марины Цветаевой открылся в Болшево

Фото сайта moscomtour.mos.ru

В Болшево открылся отреставрированный дом-музей Марины Цветаевой, не принимавший посетителей на протяжении 12 лет.

Кроме того, был благоустроен сквер напротив дома-музея – там появились дорожки, освещение и лавочки для отдыха посетителей.

Дом-музей был открыт к 100-летию со дня рождения поэта 20 сентября 1992 года. Именно в Болшево в 1939 году Цветаева вернулась после 17 лет эмиграции.

В этом доме Цветаева прожила около 5 месяцев, пережив арест дочери и мужа, отсюда она писала письма в НКВД, пытаясь спасти их. В Болшево Цветаева занималась переводами, составившими знаменитую "Болшевскую тетрадь".

