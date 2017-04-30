Форма поиска по сайту

30 апреля 2017, 18:59

Политика

Ле Пен объяснила "лихорадку" Макрона

Фото: ТАСС/Panoramic/Zuma

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон опасается проигрыша на выборах и предпринимает лихорадочные попытки не допустить этого. Об этом заявила его соперница Марин Ле Пен в интервью газете Parisien.

Лидер "Национального фронта" также рассказала подробнее о своей коалиции с председателем партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяном. Она пояснила, что разделяет его видение независимости страны и защиты ее народа. В случае победы на выборах Ле Пен обещала предложить его кандидатуру на должность премьер-министра.

Ле Пен проиграла Макрону первый тур выборов. Она набрала 21,3 процента голосов против 24,01 процента, которые получил ее соперник. Второй тур выборов состоится 7 мая.

