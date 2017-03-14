Гранитную плитку на Манежной площади заменят в 2017 году

Фото: m24.ru/Игорь Иванко
Работы по капремонту Манежной площади планируется провести в 2017 году, передает Агентство "Москва".
По словам руководителя департамента капитального ремонта Алексея Елисеева, на площади пройдут работы по усилению и замене бетонного основания, переборке гранитного мощения с частичной заменой разрушенных плит. Нынешнее гранитное плиточное покрытие уложили в 1997 году, когда столица праздновала свой 850-летний юбилей.
В рамках капремонта предусмотрены также работы по водоотведению и ремонту инженерных систем.
Ремонт начнется во второй половине мая на всей территории площади. Елисеев отметил, что ее единая архитектурная концепция при выполнении работ будет сохранена.
На Пречистенке планируется расширить тротуары и заменить их покрытие, а также создать дополнительные парковочные карманы. Предлагается убрать под землю провода, озеленить улицу и обустроить три видовые зоны с местами для отдыха.
На Котельнической и Гончарной набережных планируется обустроить новые наземные пешеходные переходы, установить лавочки и урны, отремонтировать стены мостов, вентиляционных шахт и лестниц, а также заменить фонари.
На Болотной площади могут появиться два сухих световых фонтана возле Лужкова моста. Проектом также предлагается изменить существующую схему движения автотранспорта.
Все изменения будут согласованы с жителями города. Соответствующее голосование уже стартовала в проекте "Активный гражданин".