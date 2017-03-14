Форма поиска по сайту

14 марта 2017, 14:01

Город

Гранитную плитку на Манежной площади заменят в 2017 году

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Работы по капремонту Манежной площади планируется провести в 2017 году, передает Агентство "Москва".

По словам руководителя департамента капитального ремонта Алексея Елисеева, на площади пройдут работы по усилению и замене бетонного основания, переборке гранитного мощения с частичной заменой разрушенных плит. Нынешнее гранитное плиточное покрытие уложили в 1997 году, когда столица праздновала свой 850-летний юбилей.

В рамках капремонта предусмотрены также работы по водоотведению и ремонту инженерных систем.

Ремонт начнется во второй половине мая на всей территории площади. Елисеев отметил, что ее единая архитектурная концепция при выполнении работ будет сохранена.

Работы по благоустройству пройдут также на Пречистенской, Котельнической и Гончарной набережных, а также на Болотной площади.

На Пречистенке планируется расширить тротуары и заменить их покрытие, а также создать дополнительные парковочные карманы. Предлагается убрать под землю провода, озеленить улицу и обустроить три видовые зоны с местами для отдыха.

На Котельнической и Гончарной набережных планируется обустроить новые наземные пешеходные переходы, установить лавочки и урны, отремонтировать стены мостов, вентиляционных шахт и лестниц, а также заменить фонари.

На Болотной площади могут появиться два сухих световых фонтана возле Лужкова моста. Проектом также предлагается изменить существующую схему движения автотранспорта.

Все изменения будут согласованы с жителями города. Соответствующее голосование уже стартовала в проекте "Активный гражданин".

Манежная площадь городские территории капремонт парки и пешеходные зоны строительство и реконструкция

