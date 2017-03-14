Гранитную плитку на Манежной площади заменят в 2017 году

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Работы по капремонту Манежной площади планируется провести в 2017 году, передает Агентство "Москва".

По словам руководителя департамента капитального ремонта Алексея Елисеева, на площади пройдут работы по усилению и замене бетонного основания, переборке гранитного мощения с частичной заменой разрушенных плит. Нынешнее гранитное плиточное покрытие уложили в 1997 году, когда столица праздновала свой 850-летний юбилей.

В рамках капремонта предусмотрены также работы по водоотведению и ремонту инженерных систем.

Ремонт начнется во второй половине мая на всей территории площади. Елисеев отметил, что ее единая архитектурная концепция при выполнении работ будет сохранена.