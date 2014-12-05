Самый большой в мире елочный шар украсит Манежную площадь

Фото: festmoscow.ru

Самый большой в мире елочный шар установят в предновогодние дни на Манежной площади в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".

Огромный шар высотой 9,5 метра претендует на место в Книге рекордов Гиннеса. Все желающие смогут зайти внутрь арт-объекта, сфотографироваться и загадать желание.

Внутри шара установят лавочки, на которых можно посидеть и насладиться праздничной атмосферой.

"На украшение конструкции пойдет 9,5 километра светодиодной гирлянды. Инженеры-конструкторы подготовили для москвичей сюрприз – особый визуальный эффект на праздничную тематику", - отметили организаторы фестиваля "Путешествие в Рождество".

Украсить Манежную площадь шаром планируют в начале декабря. Добавим, что шар создан на одном из подмосковных игрушечных заводов.

Прежде новогодние шары украшали главные площади Лиссабона и Ниццы, но московский шар по своим размерам значительно превосходит своих предшественников.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" Пройдет в Москве с 12 декабря по 11 января. Весь месяц на 36 площадках в центре и округах будут работать рождественские ярмарки.

Пройдет в Москве с 12 декабря по 11 января. Весь месяц на 36 площадках в центре и округах будут работать рождественские ярмарки.



Ранее M24.ru сообщало, что 9 декабря перед главным входом в парк Горького откроют скульптурный объект, представляющий из себя перевернутый рожок с мороженым. Он также будет исполнять роль необычной новогодней елки.

Выбор такого объекта неслучаен, потому что основная тема катка парка Горького в этом году – это поп-арт. Перевернутый рожок разрабатывала группа молодых архитекторов из бюро "Новое". Ранее они также занимались летним pop-up павильоном Музея современного искусства "Гараж" и летней площадкой во дворе Музея Москвы.

Как украсят Москву к Новому году

Напомним, что для украшения Москвы к Новому году разработали концепцию праздничного оформления. Об этом M24.ru сообщил руководитель департамента СМИ и рекламы Владимир Черников. Концепция получила название "Серпантин огней" и была создана с учетом особенностей столичной архитектуры. К Новому году на улицах столицы появятся яркие праздничные плакаты, искусственные ели, световые инсталляции и заработают рождественские ярмарки.

Первый вариант оформления - традиционное сочетание поздравительного послания, новогодней ели и снежинок, выполненных на красном фоне.

Второй вариант содержит традиционные элементы праздника, он представляет собой объемную композицию из снежинки, новогодней ели и снеговика с подарками.

Третий вариант выполнен в анимационном стиле с Дедом Морозом, несущим новогодние подарки. Центральной композицией четвертого варианта является визуальный образ новогодней ели, представленный в стиле "Серпантин огней". Последний пятый вариант дополняет традиционные новогодние символы визуальным образом, приуроченным к объявленному в России 2015 году "Годом русской литературы".

Всего в городе появится 1000 новогодних елей, 99 из них будет установлено департаментом СМИ. Оформят деревья как в традиционном стиле, так и более иновационно, с использованием новейших современных материалов. Столичные площади украсят одинаковыми по высоте елями, но с индивидуальным дизайном. Концепцию оформления Зубовской, Смоленской, Серпуховской, Павелецкой, Таганской, Сухаревской, Самотечной, Кудринской площади, а также площади Земляной Вал и площади Красные Ворота выбрали пользователи сервиса "Активный гражданин".

Одну из самых ярких композиций предстоящего праздника планируется установить у Триумфальной арки. Выполненная из ярких светодиодных гирлянд композиция более 7-и метров высотой представляет трех жар-птиц, несущих одного из главных персонажей русского новогоднего фольклора – Снегурочку. Дополнительно Жар-птица будет подсвечиваться 16 прожекторами белого оттенка. Для реализации этой конструкции будут использованы опыт и технологии, проверенные московским Фестивалем света.

А перед зданием правительства Москвы установят ретро-автомобиль ГАЗ-21 "Волга", в котором будут сидеть Деда Мороз и Снегурочка. Другое авто из советского прошлого - УАЗ-452 - можно будет увидеть на Сапожковской площади.