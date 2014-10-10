По московским меркам: Старейший театр столицы

Сетевое издание m24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. Где в Москве эстакада-рекордсмен? Какая картинг-трасса в городе длиннее других? Самая крупная букмекерская контора столицы — это...? Об этом и многом другом читайте в наших материалах "По московским меркам".

В Москве сегодня к услугам зрителей более сотни самых различных театров. Самым старым из них считается Московский академический Малый театр России, основанный еще в 1756 году по указу императрицы Елизаветы Федоровны. Сначала театр существовал при Московском университете, где была сформирована постоянная театральная труппа. Несколько десятилетий она кочевала по различным зданиям, давая представления сначала в здании Петровского театра, которое впоследствии сгорело, затем — то в Доме Пашкова на Моховой, то в деревянном театре у Арбатских Ворот — он, кстати, тоже сгорел. Одним словом, выступали где придется. Лишь в 1824 году труппа обрела свой постоянный дом в перестроенном особняке купца Варгина на Петровской (ныне Театральной) площади. В наше время указом президента Малый театр получил статус национального достояния.

Кстати, а почему Малый? Такое название театр получил, поскольку его здание было несколько меньше Большого. Однако это нисколько не умаляет его значения для культурной жизни не только Москвы, но и всей России. В свое время особую популярность театру принес известный драматург Александр Николаевич Островский: все его пьесы ставились именно на сцене Малого театра. Неслучайно памятник этому автору стоит сегодня у входа в здание.

Репертуар Малого театра очень разнообразен: его актеры исполняют драмы, комедии и даже водевили. Театр активно гастролирует: труппа Малого театра за последние годы побывала в Греции, Франции, Германии, Японии и многих других странах мира.

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

Что касается остального мира, один из самых старых действующих театров находится в итальянском городе Неаполь и носит название Королевского театра Неаполя, или Театра Сан-Карло. Он был открыт королем Карлом Бурбоном всего на 19 лет раньше Малого Театра — в 1737 году.