Минтранс может полностью отказаться от плацкартных вагонов

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Министерство транспорта может полностью отказаться от использования плацкартных вагонов в России. Об этом заявил глава ведомства Максим Соколов, передает Агентство "Москва".

По его словам, за счет составов нового типа, в частности, двухэтажных поездов, существует определенная тенденция замены устаревших плацкартных вагонов.

"Не сразу, но в определенной перспективе, конечно, этот тренд перейдет к полному вытеснению устаревших плацкартных вагонов, хотя они еще производятся в небольшом объеме, но это не касается общих вагонов", – сказал Соколов.

Он добавил, что ежегодно на субсидирование железнодорожных поездок в вагонах плацкартного и общего типа выделяется до 25 миллиардов рублей из федерального бюджета.

"Мы ежегодно закладываем определенные средства для субсидирование поездок в плацкартах и общих вагонах. Объем этой федеральной поддержки колеблется от 20 миллиардов до 25 миллиардов рублей в год", – заключил министр.

Напомним, в 2015 году двухэтажные поезда с лежачими местами запущены по маршрутам Москва – Санкт-Петербург, Москва – Казань и Москва – Самара. Двухэтажный поезд с местами для сидения по маршруту Москва – Воронеж был запущен 31 июля 2015 года.

Кроме того, в столичном регионе планировалось запустить двухэтажные электрички. Однако Центральная пригородная пассажирская компания в конце прошлого года сообщила о том, что отказалась от этой идеи.