28 января 2014, 13:57

Мэр Москвы

До конца года в Москве появится 58 километров выделенных полос

Фото: ИТАР-ТАСС

В этом году в Москве обустроят еще 58 километров выделенных полос. Об этом во время заседания правительства Москвы сообщил заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он отметил, что функционирование полос будет улучшено за счет привлечения сил ГИБДД и использования фотовидеофиксации.

В прошлом году в Москве было введено более 40 километров выделенных полос, а их общая протяженность в настоящее время составляет почти 200 километров. При этом ежедневно выделенными полосами пользуются 1,2 миллиона человек.

