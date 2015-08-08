Наземный транспорт в столице обновился на 75% за пять лет

Фото: m24.ru/Александр Авилов

За пять лет парк наземного городского транспорта обновился на 75 процентов, сообщил заммэра, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. По его словам, с 2010 года для города было куплено почти 5 тысяч автобусов. В этом году планируется преобрести еще около 200 автобусов, троллейбусов и трамваев.

"Количество пассажиров, которые ежедневно пользуются наземным городским транспортом, достигло почти 6 миллионов в рабочий день, это почти на 25% больше, чем было в 2010 году", – цитирует Ликсутова Агентство "Москва".

В этом году уже закупили 150 низкопольных автобусов ЛиАЗ-621322, рассчитанных на 146 пассажиров, и 100 низкопольных автобусов Mercedes Benz Conecto, каждый из которых вмещает 85 пассажиров. Они оснащены двигателями Евро-5, системами климат-контроля и ГЛОНАСС, электронными информационными табло, а также адаптированы для маломобильных групп граждан.